Tarihin en büyük efsanelerinden biri burada yaşandı! UNESCO tescilledi, Midas’ın gizemi dünyanın radarına takıldı

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Ören yerinde bulunan ve MÖ 9. yüzyıla tarihlenen renkli çakıl taşı mozaiği de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gordion Müzesi’nde ise Frig dönemine ait fibulalar, geometrik desenli seramikler ve çeşitli arkeolojik buluntular sergileniyor.



Efsanelerin başkenti



Gordion, tarihin en ünlü efsanelerinden biri olan Gordion Düğümü ile de dünya çapında tanınıyor. Rivayete göre, düğümü çözen kişinin Asya’ya hükmedeceği kehaneti üzerine Büyük İskender’in düğümü kılıcıyla kestiğine inanılıyor.



Bu efsane, antik kentin tarihsel ve kültürel değerini artırırken, Gordion’u ziyaret eden turistlerin de en çok ilgi gösterdiği hikâyeler arasında yer alıyor.



