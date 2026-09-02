Tarihin en büyük efsanelerinden biri burada yaşandı! UNESCO tescilledi, Midas’ın gizemi dünyanın radarına takıldı
Frig uygarlığının başkenti Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesinin ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan ve binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en önemli arkeolojik merkezleri arasında yer alan Gordion, kültür turizminde yükselen destinasyonlardan biri haline geliyor.
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UNESCO tescilinin ardından bölgeye yönelik ilginin arttığı belirtilirken, Gordion’un özellikle yabancı turist gruplarının Türkiye rotalarında daha fazla yer almaya başladığı ifade ediliyor. Antik kent, Ankara’nın kültür turizmindeki görünürlüğüne de katkı sağlıyor.
Midas Tümülüsü ilgi odağı
Gordion’u ziyaret edenlerin en önemli duraklarından biri Midas Tümülüsü, diğer adıyla Büyük Tümülüs oluyor. Devasa mezar anıtının içine uzanan tünelden ilerleyen ziyaretçiler, günümüze ulaşan en eski ahşap mezar odalarından birini yakından görme fırsatı buluyor.
Ören yerinde bulunan ve MÖ 9. yüzyıla tarihlenen renkli çakıl taşı mozaiği de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gordion Müzesi’nde ise Frig dönemine ait fibulalar, geometrik desenli seramikler ve çeşitli arkeolojik buluntular sergileniyor.
Efsanelerin başkenti
Gordion, tarihin en ünlü efsanelerinden biri olan Gordion Düğümü ile de dünya çapında tanınıyor. Rivayete göre, düğümü çözen kişinin Asya’ya hükmedeceği kehaneti üzerine Büyük İskender’in düğümü kılıcıyla kestiğine inanılıyor.
Bu efsane, antik kentin tarihsel ve kültürel değerini artırırken, Gordion’u ziyaret eden turistlerin de en çok ilgi gösterdiği hikâyeler arasında yer alıyor.
Bölge turizmi canlanıyor
Gordion’a yönelik artan ilginin Yassıhöyük ve Polatlı çevresindeki turizm hareketliliğine de katkı sağlaması bekleniyor. Kültür rotaları, yürüyüş ve doğa aktiviteleriyle desteklenen bölgenin, önümüzdeki dönemde Ankara’nın önemli kültür ve arkeoloji destinasyonlarından biri haline gelmesi hedefleniyor.
Uzmanlar, UNESCO Dünya Mirası statüsünün Gordion’un korunması ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Bölgede devam eden arkeolojik çalışmaların da Gordion’un binlerce yıllık tarihine ilişkin yeni bulgular ortaya çıkarması bekleniyor.