GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
HaberlerGündem Haberleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
ABONE OL

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

Çanakkale'de, tarihi Gelibolu Yarımadası'nın imzalanan protokolle dijital haritası hazırlanacak. Bu yöntemle Çanakkale muharebelerine farklı açılardan bakılacak.

18.02.2022 - 13:17 |
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, kamu iş birliklerini genişletme çalışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Törende, imzaları Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan ile Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir attı.

Protokol ile tarihi alanın tematik haritası, kartografik üretimi, basımı ve sunumu üst düzeyde gerçekleştirilecek. Tarihi alanın dijital ve nesnel olarak haritası çıkarılacak ve bu yöntemle Çanakkale muharebelerine farklı açılardan bakılacak. Bu yöntem, tarihi alanın ve muharebe sahasının kuş bakışı ile görülmesi, yeni yol güzergahlarının belirlenmesi, yeni muharebe sahalarının ve yeni şehitliklerin ortaya çıkarılması için de bir adım olacak.

GÜNCEL HABERLER

Bursa’da hava aracı düştü ihbarı

Bursa’da hava aracı düştü ihbarı

Ev fiyatlarına rekor zam! Bir yılda yüzde 26 arttı, İstanbul, Ankara, İzmir...

Ev fiyatlarına rekor zam! Bir yılda yüzde 26 arttı, İstanbul, Ankara, İzmir...

Yunanistan'da felaket! Yanan feribotta 237 yolcu arasında Türkler de vardı...

Yunanistan'da felaket! Yanan feribotta 237 yolcu arasında Türkler de vardı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu 73 sözleşmeli personel alacak!

Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu 73 sözleşmeli personel alacak!

Sıradaki Haber
D harfi ile hayvan isimleri - D ile başlayan hayvanlar...

D harfi ile hayvan isimleri - D ile başlayan hayvanlar...

Sıradaki Haber
Ev fiyatlarına rekor zam! Bir yılda yüzde 26 arttı, İstanbul, Ankara, İzmir...

Ev fiyatlarına rekor zam! Bir yılda yüzde 26 arttı, İstanbul, Ankara, İzmir...

Sıradaki Haber
Yunanistan'da felaket! Yanan feribotta 237 yolcu arasında Türkler de vardı...

Yunanistan'da felaket! Yanan feribotta 237 yolcu arasında Türkler de vardı...

Sıradaki Haber