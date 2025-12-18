Tarihe yolculuk: Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi tamamlandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.12.2025 - 11:53
Merve Ozan
Sivas’ta Kale Projesi kapsamında hayata geçirilen “Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi”nin yapımı tamamlandı; müze, 2027 yılında ziyarete açılacak ve Selçuklu mirasını gelecek nesillere taşıyacak.

Sivas’ta, Belediye tarafından yürütülen Kale Projesi kapsamında hayata geçirilen “Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi”nin yapımı tamamlandı. Müze, Selçuklu medeniyetine ait kültürel ve sanatsal değerleri korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, müzeyi ziyaret ederek eserleri inceledi ve Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademi Başkanı Doç. Dr. Işın Fırat’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Uzun, Selçuklu döneminin Sivas’taki tarihî ve kültürel önemine vurgu yaparak, müzenin şehrin kültürel mirasını yaşatmada önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Başkan Uzun, müzenin Kale Projesi kapsamında yapılan çalıştay sonucunda ortaya çıkan fikirlerden biri olarak şekillendiğini ve projenin ilk eserini oluşturduğunu ifade etti. Müze çalışmalarına katkı sağlayan Doç. Dr. Işın Fırat’a teşekkürlerini ileten Uzun, müzenin Türkiye’ye örnek bir çalışma olacağını söyledi.

“Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi”nin 2027 yılında ziyarete açılması planlanıyor.

 

