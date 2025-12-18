Antalya'ya 201 milyon TL yatırım! Kapasite iki katına çıkıyor

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa İçme Suyu Terfi İstasyonu’nda kapsamlı bir yenileme ve kapasite artırımı çalışması yürütüyor. Toplam 201 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen proje kapsamında istasyonun içme suyu üretim kapasitesi iki katına çıkarılacak.

ASAT tarafından paylaşılan bilgilere göre, saniyede 600 litre olarak tasarlanan mevcut kapasite, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla saniyede 1200 litreye yükseltilecek. Böylece Antalya’nın artan nüfusu ve turizm yoğunluğuna bağlı içme suyu ihtiyacına daha güçlü yanıt verilmesi hedefleniyor.

Pompa ve elektrik sistemleri yenileniyor

Proje kapsamında ekonomik ömrünü dolduran pompa, elektrik motorları ve tesisat tamamen yenileniyor. Yeni sistemlerle birlikte su üretim kapasitesinin artırılması ve enerji tüketiminin düşürülmesi amaçlanıyor.

Pompa odasında teknik düzenleme

Tesiste sık yaşanan arızaların önüne geçmek için pompa odasında teknik iyileştirme yapılacak. Basma kotunun depo kotunun üzerinde olması nedeniyle oluşan sorunlara çözüm olarak pompa odası kotu yaklaşık 3 metre aşağıya indirilecek. Bu düzenleme ile hava yapma ve fan aşınmalarının azaltılması planlanıyor.

Enerji kesintilerine karşı jeneratör kurulacak

Çalışmalar kapsamında istasyona 2 adet 1000 KVA jeneratör kurulacak. Jeneratörlerin devreye alınmasıyla olası enerji kesintilerinde tesisin tam kapasiteyle çalışması ve su temininin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

SCADA sistemiyle otomasyon sağlanacak

İstasyonda kurulan SCADA otomasyon sistemi sayesinde pompalar depo seviyelerine göre otomatik olarak devreye girip çıkacak. Sistemle birlikte üretim ve tüketim anlık olarak izlenerek kayıp-kaçak kontrolünün daha etkin yapılması amaçlanıyor.

Depolama kapasitesi artırılıyor

Proje kapsamında istasyonun mevcut depolama hacmi 1500 ton artırılarak 3000 tona çıkarılacak. Ayrıca mevcut haznelerde yapılacak izolasyon çalışmalarıyla su kaçaklarının önlenmesi ve sağlıklı, hijyenik su iletiminin sürdürülebilir hale getirilmesi planlanıyor.