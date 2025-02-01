Tarih netleşmeye başladı: Öcalan’ın mesajı 15 Şubat’ta açıklayacak

İtalyan gazeteciler Chiara Cruciati ve Giansandro Merli, Suriye’nin kuzeyine ve Mazlum Abdi’ye yaptıkları ziyareti Il Manifesto gazetesinde yazdı. Cruciati ve Merli, geçen pazartesi İtalyan ve Fransız siyasi temsilcilerinden oluşan bir uluslararası heyetin ziyareti sırasında Mazlum Abdi ile bir araya gelmişti. Yazıda, Abdi’nin iki önemli haber verdiği, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat günü Kenya’da tutuklanmasının 26’ncı yıldönümünde bir mesaj göndereceğini doğruladığı ifade edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Mesajın video şeklinde de olabileceğini öne süren Abdi, “Bildiride Suriye’nin kuzeydoğusuyla ilgili bir şeyler olacağına inanıyoruz. Abdullah Öcalan’ın bu bölgeyle birçok bağı var. Burada her şey birbiriyle bağlantılı” ifadesini kullandı. Abdi ayrıca, Şam ile diyaloğun daha geniş bir müzakere sürecinin parçası olduğunu da söyledi.

DEM PARTİ KAYNAKLARI NE DİYOR

DEM Parti kaynaklarınca örgüte yakın yayın organlarına verilen bilgilere göre de Öcalan, silah bırakma çağrısını, tutuklanıp Türkiye’ye getirilmesinin 26’ncı yıldönümü olan 15 Şubat’ta yapmak istiyor. DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan’ın adaya yaptıkları ikinci ziyarette aldıkları notlardan bazı bilgiler, DEM Parti yönetiminde değerlendirilmesinin yanı sıra KCK/PKK ile YPG/PYD’nin sözde yöneticilerine de iletilmişti. Öcalan’ın beklenen açıklamayı video kaydı aracılığıyla kendi sesinden yapmak istediği, hatta yanında üst düzey bir devlet görevlisi veya hükümet yetkilisinin varlığıyla mesajını güçlendirmeyi öngördüğü öğrenildi. Ancak hem devlet yetkilileri hem de hükümet kaynaklarının video kaydına olumlu yaklaşmadığı ve açıklamanın yazılı şekilde “net ve açık” olmasını tercih ettikleri belirtildi.

Haberin Devamı

‘MESAJDA SURİYE DE OLACAK’

Siyasi kaynaklar, çağrının bir bütün olarak “KCK sözleşmesinin feshedilmesini” içereceğini, bu durumda PKK ve bağlantılı olduğu HPG, PYD, YPG, TAK gibi Türkiye, Kandil, Suriye ve Avrupa’daki tüm terör unsurlarına yönelik olacağını belirtiyor. Öcalan’ın, Suriye’deki duruma özel olarak vurgu yapması ve YPG/PYD’nin faaliyet gösterdiği Suriye’nin kuzey bölgelerindeki yapılarla ilgili beklentisini açıkca ifade etmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

2. ZİYARETTE 4 SAAT GÖRÜŞME

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da dün Alevi örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede İmralı heyetindeki bilgileri şöyle paylaştı: “Abdullah Öcalan ikinci görüşmede şunu çok net ifade etti: Muhalefetin olmadığı bir barış olmaz. Muhalefet yoksa bu iktidar her şeyi kendine yontar. 4 saate yakın gerçekleşen görüşmede ‘Demokratik bir barışın zemininin sadece Kürt sorununu çözmek için değil, bu ülkede tarih boyunca yaşanmış olan Alevi sorununu çözmek, eşit yurttaşlık hakkı temelinde bu ülkede yaşayan bütün farklı halkların ve inançların temsil edilmesini sağlamak, bunun sadece sözde değil özde, demokratik bir anayasa ile güvence altına alınması için çalışıyorum’ diyor. İşsizliğin, yoksulluğun, açlığın, geçinememenin, barınamamanın arttığı bir dönemde barışı her zamankinden daha fazla konuşmaya ihtiyacımız var.”

Haberin Devamı

YAKALANDIĞI TARİHTE...

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 26 yıl önce 15 Şubat 1999’da Kenya’nın başkenti Nairobi’de yakalanmış ve Türkiye’ye getirilmişti. Öcalan’ın yakalanması, 16 Şubat 1999’da dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in yaptığı “Abdullah Öcalan Türkiye’dedir” açıklamasıyla halka duyurulmuştu.