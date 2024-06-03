Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, son yolculuğuna uğurlandı

Eski başbakanlardan Tansu eşi Özer Uçuran Çiller önceki gün Yeniköy'deki evinde kalp krizi geçirdi. 86 yaşındaki Özer Çiller, hayatını kaybetti. Çiller için bugün Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çiller’in cenazesinin Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZEYE KATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün vefat eden eski başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’in eşi için Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

"EKONOMİ ALANINDA CİDDİ MANADA ÜLKEDE HİZMETLERİ OLAN BİR KARDEŞİMİZDİ"

Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde refikaları, eşleri Tansu Hanım malum başbakanlığı ile ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Son dönemlerdeki rahatsızlığı ile uzun bir süre malum bir rahatsızlığı oldu. Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Ben son dönemlerde kendisi ile tanışma fırsatını buldum. Rabbim mekanını ali eylesin" ifadelerini kullandı.

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ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı. Saint Joseph Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazanan Özer Uçuran Çiller, 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.