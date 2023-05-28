GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tansu Çiller oyunu kullandı
ABONE OL

Tansu Çiller oyunu kullandı

Eski Başbakan Tansu Çiller Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oyunu Sarıyer Yeniköy'de bulunan Yeniköy İlkokulu'nda kullandı.

28.05.2023 - 13:46 | | Serhan TÜRK - İSTANBUL/ (DHA)-
Tansu Çiller oyunu kullandı

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Çiller, "Milletimiz çok büyük bir olgunlukla bu seçimleri idrak etti. Katılım çok yüksek oldu genel olarak. Demokrasi şölenini idrak eder gibi sandık başına gidildi. Aslında milletimizin bu duruşu demokrasi standardı çok yüksek ülkelerin teveccühünü toplamıştır. Bunun için milletimizi bir kez daha canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Bugün herkes sustu artık milletimiz konuşuyor. Milletimiz ne derse iyi diyecektir, güzel diyecektir. Tüm milletimiz için herkes için kadını erkeği genci yaşlısı herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Çok seri şekilde tamamlanacaktır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Çok seri şekilde tamamlanacaktır Haberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Trenle oy kullanmaya giden 200 yolcu, arıza nedeniyle yolda kaldı

Trenle oy kullanmaya giden 200 yolcu, arıza nedeniyle yolda kaldı

Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullandı

Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullandı

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon’da oyunu kullandı

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon’da oyunu kullandı