Tanju Özcan CNN Türk'e konuştu: Yürüyüşten önce İmamoğlu ile görüştüm

Tanju Özcan CNN TÜRK Gece Görüşü programında Hande Fırat ve Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı. Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı: Molalarımız var, bazen başımıza su da döküyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ile özel bir derdim yok. Ancak seçim kaybettik. Kendi parti meclisine bile danışmadı. Kendini aday olarak gösterdi. Kaybetmesi çok zor olan bir seçimi kaybetti, zor olanı başardı. Hala bunun başarısızlık olduğunun farkında değil. Seçimden sonra biraz bekledim. Acaba farkında varır, özür diler ve Çipras'ın yaptığı gibi özür dilmesini bekliyordum. Ama tam tersi sanki seçimde büyük bir başarı elde etmiş gibi davrandı.

Yürüyüş öncesi Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüştüm, bu yürüyüşü yapacağımı söyledim. Şu anda seçme ve seçilme hakkım elimden alındım. Tutuklu bir sanık gibi düşünün beni, ne ile suçlandığım belli değil. 'Geçmişteki konuşmaların' böyle bir ifade olabilir mi? Savunmamı neye göre yapacağım.

Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile defalarca görüşmeye çalıştım, yüzüne karşı söyleyecektim ancak bir kere bile cevap alamadım.

ANKARA SINIRINA ULAŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün dördüncü gününü tamamladı. Sabah saatlerinde Süller köyü mevkisinden yola çıkan Özcan ve beraberindeki yaklaşık 150 kişi, bugün iki etap halinde yürüyüşüne devam etti. İlk üç günde 68 kilometreyi geride bırakan Özcan, bugün 94’üncü kilometreye ulaşarak Ankara il sınırına geldi. Özcan, Ankara il sınırında bugünkü yürüyüşünü sonlandırdı. Özcan, yarın sabah saat 08.00’de yürüyüşüne devam edecek.