Tamamen ücretsiz! Üniversite öğrencileri yararlanıyor: Kıyafet, ev eşyası, gıda, kırtasiye

Üniversite bünyelerinde ücretsiz hizmet veren butikler, öğrencilerin kurtarıcısı oluyor. Kıyafetten ev eşyasına, gıdadan kırtasiye ürünlerine kadar bir öğrencinin her türlü ihtiyacının yer aldığı butiklerde, ikinci el ve hiç kullanılmamış ürünleri öğrenciler ücretsiz şekilde alabiliyorlar. Butiklerde öğrencilerin en çok talep ettiği ürünlerin başında piyasada fiyatları yüksek olan mont ve ayakkabı geliyor. Onları yorgan, yastık, tabak, bardak gibi ev eşyaları takip ediyor. Bu şekilde kendisinin ve evinin tüm eksiğini tamamlayan öğrenciler var. Bazı üniversitelerdeki butikler sadece ihtiyacı olan öğrencilere açıkken bazılarından ise tüm öğrenciler faydalanabiliyor. Konuyla ilgili görüş aldığımız butik yetkililerinin verdiği bilgilere göre bazı üniversitelerde maddi durumu kötü olmamasına rağmen ‘güzel bir kıyafet bulurum’ düşüncesiyle gelenler de oluyor. Böylece butiklerin, sadece ihtiyacı olan öğrencilerin girdiği mekânlar olduğu algısı da yıkılıyor.

GÖNÜLLÜLER ÇALIŞIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki (İTÜ) İrem Vardar Giysi Odası, üniversitelerde açılan ilk butik. 1993’te Afrikalı bir öğrencinin iklim şartlarına uyum sağlayamayıp İTÜ Psikolojik Danışma Merkezi’ne “Üşüyorum” diye başvurmasıyla hizmete başlamış. Kuruluşunda sadece giysi yardımı yapılan merkezde, şu anda öğrencilerin tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor. İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi’nden 30 gönüllü kadın tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yılda yaklaşık 1500 öğrenciye ulaşılıyor. İTÜ’nün yanı sıra Tokat Gaziosmanpaşa, Atatürk, Çanakkale Onsekiz Mart, Düzce, Uşak, Ahi Evran, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Kastamonu, Iğdır, Gebze Teknik, gibi birçok üniversitenin de butik hizmeti var.

Haberin Devamı

YARDIMLAŞMA AĞI DA VAR

Öğrenciler, üniversite butiklerinin yanı sıra kendi aralarında da yardımlaşma ağları kuruyor. Sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında, ihtiyaç fazlası ürünler, kendi aralarında ücretsiz dağıtılıyor. Bazı öğrenciler ise ürünleri düşük ücretlerle satarak harçlığını çıkarıyor. Ayrıca öğrenciler, ikinci el eşya satış sitelerindeki ücretsiz verilen eşyaları da takip ediyorlar. İstanbul’daki Darülaceze Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrenci, “Yurt grubundan sürekli bir şeyler satanlar ya da ücretsiz verenler oluyor. Marka ürünleri bu şekilde ücretsiz ya da çok ucuza aldığımız oluyor” dedi.

Haberin Devamı