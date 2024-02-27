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Taksimetreyi açmayan şoföre büyük şok! 9 bin 574 lira ceza ödemekle kurtulamadı

 Beşiktaş'tan aldığı iki müşteriyi Şişli'ye götürmek için 250 lira isteyen, ısrarlara rağmen taksimetre açmak istemeyen taksi şoförüne 9 bin 574 lira idari para cezası kesildi. Taksinin çalışma ruhsatı iptal edilerek araç trafikten men edildi. Taksi şoförünün taksimetre açmak istemeyip, müşterilerden 250 lira istediği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

27.02.2024 - 10:28 | | Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Taksimetreyi açmayan şoföre büyük şok! 9 bin 574 lira ceza ödemekle kurtulamadı

Olay geçen gece geç saatlerde Beşiktaş'a yaşandı. İstanbul’a gezmek için gelen bir kadın yanındaki arkadaşıyla Kuruçeşme’den 34 THD 15 plakalı taksiye binerek Şişli’ye gitmek istedi. Taksi şoförünün taksimetre açmadığını gören kadın "Neden taksimetre açmıyorsunuz?" sözleriyle taksi şoförüne tepki gösterdi.

Taksici "Orası 180 lira yazıyor sizden 300-350 istemiyorum, ben 250 lira istiyorum" diye cevap verdi. Israrla taksimetre açılmasını isteyen müşteri bu kez "Bu taksimetre boşuna mı kurulmuş?" diyerek taksi şoförüne çıkıştı.

Taksici bunun üzerine "Gitmem, 250 lira istiyorum. Ben sizi zorla götürmüyorum. Başka taksiye binin" diyerek müşterileri araçtan indirdi. Olayı cep telefonuyla görüntüleyen müşteri, "Taksici skandalı" başlığıyla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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KISKIVRAK YAKALANDI

Beşiktaş’tan aldığı iki müşteriyi Şişli’ye götürmek için 250 lira isteyen ve taksimetre açmayan şoför Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şoför Y.Y.’ye, 'Belediyeden alınması gereken çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak' maddesinden 6 bin 439 lira, 'Taksimetre açmamak' maddesinden 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 9 bin 574 lira idari para cezası kesildi. Taksinin çalışma ruhsatı iptal edilerek araç trafikten men edildi.

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