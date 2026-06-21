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Taksim'deki metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

21.06.2026 - 13:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Taksim'deki metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmasına karar verildi. Karar, Metro İstanbul'un resmi sanal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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