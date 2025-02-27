Taksilerde yeni dönem başladı! Maliyeti 17 bin TL

Tüm ticari taksilerde kameranın zorunlu hale geldiğini söyleyen taksi sürücüsü Erhan Nalbantoğlu, "Bizim ve müşterilerimizin güvenliği açısından çok iyi bir uygulama" diye konuştu. Kamerayı 17 bin TL'ye taktırdığını söyleyen Nalbantoğlu, kameranın sürekli kayıt yaptığını vurguladı.

Yeni düzenlemeden çok memnun olduklarını belirten taksi sürücüsü Gökhan Çilingir ise, "Hem yolcularımızın güvenliği hem de bizim güvenliğimiz açısından bu sistemin gelmesi çok iyi oldu" dedi.