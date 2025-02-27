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Taksilerde yeni dönem başladı! Maliyeti 17 bin TL

27.02.2025 - 09:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Taksilerde yeni dönem başladı! Maliyeti 17 bin TL

İçişleri Bakanlığı'nın 29 Kasım 2024'te yayımladığı yönetmelik değişikliği kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'daki taksilerde de araç içi kamera kullanımı başladı.

Tüm ticari taksilerde kameranın zorunlu hale geldiğini söyleyen taksi sürücüsü Erhan Nalbantoğlu, "Bizim ve müşterilerimizin güvenliği açısından çok iyi bir uygulama" diye konuştu. Kamerayı 17 bin TL'ye taktırdığını söyleyen Nalbantoğlu, kameranın sürekli kayıt yaptığını vurguladı.

Yeni düzenlemeden çok memnun olduklarını belirten taksi sürücüsü Gökhan Çilingir ise, "Hem yolcularımızın güvenliği hem de bizim güvenliğimiz açısından bu sistemin gelmesi çok iyi oldu" dedi.

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