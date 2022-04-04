'SarÄ± taksi' krizinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Ä°stanbullular konfor ve hÄ±z iÃ§in kullanÄ±lan Uber'e yÃ¶neldi. Ancak uygulama kurallarÄ±nÄ± yok sayan taksi ÅŸofÃ¶rleri yÃ¼zÃ¼nden doÄŸru iÅŸlemeyen sistem, vatandaÅŸ iÃ§in yeni bir Ã§ileye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

TÃ¼rkiye'de eriÅŸim engelinin geÃ§en yÄ±l kalktÄ±ÄŸÄ± Uber uygulamasÄ±, sarÄ± ve turkuvaz taksilerle Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurarak 'UberTaksi' ile yeniden yola koyuldu. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 2021 yÄ±lÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ± paylaÅŸan UberTaksi verilerine gÃ¶re, 2019'a gÃ¶re yÃ¼zde 120'lik bÃ¼yÃ¼me saÄŸlandÄ±. 25 bin taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ uygulama kapsamÄ±na girdi. TÃ¼rkiye'deki kullanÄ±cÄ±lar geÃ§en yÄ±l 9.2 milyon kez araÃ§ Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Uber'in indirilme sayÄ±sÄ± ise Ã§oÄŸunluÄŸu Ä°stanbul olmak Ã¼zere 5.2 milyona ulaÅŸtÄ±. UberTaksi'ye, adli sicil kaydÄ± yani 'temiz belgesi' alabilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler dahil olabiliyor.

OLMASI GEREKTÄ°ÄžÄ° GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L

Uygulama Ã¼zerinden taksi Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n mesafesini, aracÄ±n plakasÄ±nÄ± ve yolculuk Ã¼cretini gÃ¶rebiliyoruz ancak tÃ¼m bunlar sarÄ± taksiyle baÅŸÄ± dertte olan Ä°stanbullunun sorunlarÄ±nÄ± bitirmiyor. DÃ¼nyada konfor ve hÄ±z iÃ§in tercih edilen Uber sayesinde mÃ¼ÅŸteri alan ticari taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼, yol uzatma, yolculuÄŸu iptal etme ve Ã§ift Ã¼cret alma konusunda yine vatandaÅŸÄ± maÄŸdur ediyor. BÃ¶ylece global markaya olan gÃ¼ven zedeleniyor.

YOLCUYA CEZA KESÄ°LÄ°YOR

Ä°ÅŸte taksicilerin himayesindeki Uber'de sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlar:Â Taksinin gelmesine daha vakit varken, aracÄ± uygulamadan iptal ettiÄŸimizde (yolculara) 5 TL ceza kesiliyor ve uygulama Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir sonraki yolculukta bu Ã¼creti diÄŸer ÅŸofÃ¶re Ã¶dememiz isteniyor. Ancak yolculuk talebini kabul eden ÅŸofÃ¶r, itirazsÄ±z gelmesi gerektiÄŸi halde gidilecek mesafeyi beÄŸenmediÄŸi zaman ya da yolda baÅŸka mÃ¼ÅŸteri bulduÄŸunda hiÃ§bir yaptÄ±rÄ±m uygulanmadan talebi iptal edebiliyor. Yine vatandaÅŸ maÄŸdur oluyor.

BindiÄŸimiz UberTaksi ÅŸofÃ¶rlerine 'Neden size bir ceza kesilmiyor?' diye sorduÄŸumuzda 'Size para, bize de bazen puan cezasÄ± kesiliyor. Belli seviyenin altÄ±ndaki ceza puanÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda sonraki Ã§aÄŸrÄ±larda yolcunun gideceÄŸi mesafeyi sistemde gÃ¶remediÄŸimiz iÃ§in kabul etmek zorunda kalÄ±yoruz" diyor. Tabii bazÄ± 'uyanÄ±k' sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, bu durumda yolcuyu telefonla arayarak ya da uygulama Ã¼zerindeki 'chat'ten yazarak nereye gideleceÄŸini soruyor eÄŸer mesafeyi kÄ±sa buluyorsa 'iptal edin' diyor.

AracÄ± Ã§aÄŸÄ±rmadan uygulamada belirtilen yaklaÅŸÄ±k fiyatÄ±n Ã§oÄŸu zaman Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kan Ã¼cretler tartÄ±ÅŸmalara neden oluyor.

Uygulamaya kredi kartÄ±nÄ± tanÄ±mlamÄ±ÅŸ ve Ã¶deme yÃ¶ntemi olarak o ÅŸÄ±kkÄ±n iÅŸaretli olduÄŸunu fark etmeyen yolculardan hem nakit Ã¼cret alÄ±nÄ±yor hem de karttan Ã§ekim yapÄ±lÄ±yor. n Uygulamadaki kampanyalar kapsamÄ±nda indirim saÄŸlanan promosyon kodlarÄ± ise Ã§oÄŸunlukla Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor.

YOLCU-ÅžOFÃ–R BÄ°RBÄ°RÄ°NÄ° PUANLIYOR

BazÄ± yolculuklarÄ±mÄ±zda ulaÅŸÄ±m makbuzu mail olarak iletilmeyince bu sorunu ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin deÄŸerlendirme sistemini Uber yetkililerine sorduk:

UBER'DEN HERKESE SEYAHAT SONRASI MAKBUZ GELÄ°YOR MU?

Her yolculuk sonrasÄ±nda Uber, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kayÄ±tlÄ± e-posta adresine taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne Ã¶dedikleri yolculuk Ã¼cretini gÃ¶steren bir makbuz gÃ¶nderiyor. KullanÄ±cÄ±lar perakende satÄ±ÅŸ fiÅŸini her zamanki gibi yolculuk sonunda taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nden teslim alabilir ayrÄ±ca geÃ§miÅŸ yolculuklara iliÅŸkin tÃ¼m makbuzlara mobil uygulamada bulunan 'Yolculuklar' bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden eriÅŸebilirler.

SÃœRÃœCÃœLERÄ°N PUANLAMA SÄ°STEMÄ° NASIL?

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve yolcular seyahat deneyimlerine gÃ¶re birbirlerine 1 ila 5 yÄ±ldÄ±z arasÄ±nda puan verebiliyor. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin puanÄ±, yolculardan aldÄ±klarÄ± son 500 puanÄ±n ortalamasÄ±na gÃ¶re hesaplanÄ±yor. Ne yolcular ne de sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler belirli bir seyahate iliÅŸkin bireysel derecelendirmeleri gÃ¶rÃ¼yorlar.

TAKSÄ°CÄ°LÄ°K MESLEÄžÄ°NE ZARAR VERÄ°YOR

Ä°stanbul Taksiciler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p Aksu: "Uber, Ä°stanbul'da korsan taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yaptÄ±. Zaten dÃ¼nya genelinde Uber'e baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman ÅŸikÃ¢yetlerin odaÄŸÄ±nda olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Bizde internet eriÅŸimi kesildiÄŸi iÃ§in zaten yasal olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± uygun gÃ¶rmÃ¼yoruz. Var olan ticari taksilerle Ã§alÄ±ÅŸabilir diye bir Ã¼st mahkemenin verdiÄŸi karar var. Biz bu kararÄ±n iptaline yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ± da atarak yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±k. Taksicilik mesleÄŸine her anlamda zarar veren bir firma ve uygulamadÄ±r."

CHAT ÃœZERÄ°NDEN PAZARLIK YAPIYORLAR!

Uber kullanÄ±cÄ±larÄ± 8 yolcu kapasiteli, konforlu araÃ§larla hizmet veren siyah taksilerle daha lÃ¼ks yolculuklar yapabiliyorlar. TÃ¼rkiye Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Neyran BahadÄ±rlÄ±, "Uber Siyah Taksi hizmeti yalnÄ±zca Ä°BB UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezi'nin dÃ¼zenlemelerine gÃ¶re faaliyet gÃ¶steren, ticari taksi plakasÄ± taÅŸÄ±yan ve siyah renk lÃ¼ks taksi kategorisinde Ã§alÄ±ÅŸan araÃ§lar tarafÄ±ndan sunulacak. FiyatlandÄ±rma Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine gÃ¶re yapÄ±lacak" dedi. Ancak gÃ¶rÃ¼len o ki bu uygulama da yÃ¼z gÃ¼ldÃ¼rmedi. Ä°ÅŸte

SÄ°KAYETVAR.COM'A Ä°LETÄ°LEN Ä°KÄ° OLAY:

Ecem: "11 Mart sabahÄ± saat 06.00 iÃ§in ileri tarihli iÅŸlem yaptÄ±m. Saat 05.30 civarÄ± S

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adÄ±nda ÅŸofÃ¶r iÃ§in atama yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼ltepe civarÄ±ndan adresime geleceÄŸi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yordu. Daha 06.00'ya 12-15 dakika varken siyah taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼z 13 dakikaya orada diye bildirim geldi ve aÅŸaÄŸÄ±ya indik. Ne olduysa bir anda hiÃ§bir bildirim gelmeden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ iptal etti. Uygulama bilgi vermedi."

Madina: "Taksici Aksaray'dan ÅžiÅŸli'ye kadar pazarlÄ±kla 240 TL istedi. Ä°ptal ettim. DiÄŸer taksici nereye gideceÄŸimi soruyor. 'ÅžiÅŸli' dedim. '200 yazÄ±yor' dedi. Uber niye kontrol etmiyor bu sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri?"

UBER UYGULAMASI NASIL Ã‡ALIÅžIYOR?

1. UygulamayÄ± akÄ±llÄ± telefonunuza indirin.

2. Åžehrin herhangi bir yerinden Uber uygulamasÄ±nÄ± aÃ§Ä±n, varÄ±ÅŸ noktanÄ±zÄ± girin ve yolculuÄŸunuz iÃ§in bir taksi Ã§aÄŸÄ±rÄ±n.

3. Uber Taksi'yi uygulama Ã¼zerinden takip edin, taksinin sizi almak iÃ§in kaÃ§ dakika iÃ§inde varacaÄŸÄ±nÄ± ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile ilgili tÃ¼m bilgilerin yanÄ± sÄ±ra aracÄ±n model ve plaka numarasÄ±nÄ± takip edin.

Ã‡Ä°FT ÃœCRET MAÄžDURÄ°YETÄ°

www.sikayetvar.com adlÄ± sitede yer alan Ã§ok sayÄ±da ÅŸikÃ¢yetten bazÄ±larÄ± ÅŸÃ¶yle: n Enes: "BeÅŸiktaÅŸ'tan yabancÄ± bir misafirimizi Uber ile Ä°stanbul HavalimanÄ±'na yolcu ettik. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ yolcumuzdan 265 TL nakit Ã¼cret alÄ±p, aynÄ± zamanda da Uber'e kayÄ±tlÄ± olan kredi kartÄ±mÄ±zdan 215 TL Ã§ekim yaptÄ±."

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DÃœZGÃœN SÃœRÃœCÃœYLE Ã‡ALIÅžIN

Mehtap: "Uber ÅŸofÃ¶rlerinin yolu uzatarak size yolculuÄŸunuzu iptal ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Dalga mÄ± geÃ§iyorsunuz ne aramaya cevap var ne de mesajlara 5 dakikalÄ±k mesafe oldu 10 dakika. HiÃ§ profesyonel deÄŸil ya dÃ¼zgÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±n."

Emre: "SÃ¼rÃ¼cÃ¼ 'Navigasyona uyarak gitmemi istemiyorsan taksimden in' dedi ve indi bindi Ã¼creti istedi. Ã‡aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m polis beni haklÄ± bulunca benden talep ettiÄŸi Ã¼cretin fazlasÄ±nÄ± 20 TL olarak vererek taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ yolladÄ±m."

Ä°pek: "YÃ¼zde 50 indirim verdiniz diye kullanayÄ±m dedim. 80 TL para Ã¶dedik. Sevgili ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼z dedi ki indirim sadece kartta geÃ§iyor. AtÄ±lan mailde de 39 TL Ã¶dedim gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Uber'i ne zaman kullansam hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±m."

BerkuÄŸ: "26 Åžubat'ta gece 02.08'de taksi Ã§aÄŸÄ±rdÄ±m. BeÅŸiktaÅŸ'tan Levent'e o saatte 200 TL tutar mÄ±? HayÄ±r! 49 TL tutan Ã¼creti karttan 200 TL Ã§ekmiÅŸ. Kimseye ulaÅŸamÄ±yorum? Geri alamadÄ±m paramÄ±."

SADECE TURÄ°ST ALIYORLAR!

Fatih BeyazÄ±t'ta Ã¶nceki gÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde taksicilerin beklediÄŸi alana gelen bir vatandaÅŸ, boÅŸ taksiye binip yolculuk yapmak istedi. Ancak taksiler iÃ§erisinde kimse olmamasÄ±na raÄŸmen mÃ¼sait olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Birden fazla kiÅŸinin bu ÅŸekilde cevap vermesi Ã¼zerine vatandaÅŸ, cep telefonuyla boÅŸ taksicileri tek tek gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. Sadece turist aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen taksiciler, kendilerini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen vatandaÅŸa bir de fiziki olarak saldÄ±rÄ±da bulundu. Taksicilerin turist dÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼ÅŸteri almamasÄ±na tepki gÃ¶steren vatandaÅŸ yaÅŸananlarÄ± saniye saniye kaydetti.