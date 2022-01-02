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Taksi ücretlerine zam geldi! Taksiciler soluğu orada aldı

İstanbul’da yeni yıl zammı nedeniyle taksimetrelerini güncellemek zorunda olan taksiciler Bağcılar'daki servisin önünde güncelleme işlemlerine ikinci gününde devam ediyor. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

02.01.2022 - 14:25 |
Taksi ücretlerine zam geldi! Taksiciler soluğu orada aldı

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerlenme oranı olan yüzde 36'lık zam talep edilmiş, zam teklifi UKOME'de kabul edilmişti. Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle İstanbul'da taksimetrelerini güncellemesi gereken taksiciler, yeni yılın ikinci gününde de Bağcılar'daki servisin önünde güncelleme işlemleri için beklemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren bekleyen çok sayıda taksici ise bu durumdan şikayetçi olduklarını belirtti. Öte yandan, taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Taksi ücretlerine zam geldi Taksiciler soluğu orada aldı

“Bin 250 lira işlem ücreti ödüyoruz geçen sene 675 liraydı”

Beylikdüzü’nden geldiğini ve uzun bir süredir sıra beklediğini söyleyen şoför Selahattin Uzun, “Gece 12.00’de geldim. Vatandaş mağdur ediliyor. Her şekilde trafiği etkiliyor, arkadaşlar arasında tartışmalar oluyor. İş olduğu zaman bunun sorumlusu kim olacak? Ben Beylikdüzü’nden geliyorum. Beylikdüzü’ne bir şube kurulamaz mıydı? Anadolu Yakası’ndan, Beşiktaş’tan gelenler var. Bu tür mağduriyetimiz olmazdı. Daha sağlıklı olurdu. Bu işlem 10 dakika sürmüyor. İşlemden değil, sıkıntı sıra. Bin 250 lira işlem ücreti ödüyoruz. Geçen sene 675 liraydı. Fazlasıyla veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Saat gece 01.00’den beri bekliyorum”

Esenyurt’tan Bağcılar’a taksimetre güncelleme işlemi için gelen Ömer Sami, “Saat gece 01.00’den beri bekliyorum. 40 dakika arayla 100 metre ilerliyor. İnşallah bir sonuca varacağız. Şu an yakın yere geldik ama bakalım. Saat 11.00, tahmin ediyorum 2 saat daha bekleyeceğiz. Gün bitti zaten, araç yakıyor. Üşüyoruz haliyle. Allah yardımcımız olsun” dedi. Taksimetre güncelleme işleminin 1 hafta daha sürmesi bekleniyor.

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