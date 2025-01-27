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GündemTakı töreni erkene alınmak istenildi, ortalık fena karıştı! Kameralar anbean kaydetti
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Takı töreni erkene alınmak istenildi, ortalık fena karıştı! Kameralar anbean kaydetti

27.01.2025 - 10:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Esenyurt'ta düğünde takı töreni erkene alınmak istenince, damat ve kız tarafı arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi.

Durumu kabul eden aile büyükleri, damada söylediğinde ise tartışma çıktı. Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

Takı töreni erkene alınmak istenildi, ortalık fena karıştı Kameralar anbean kaydetti

Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü. Nikah salonundan yaşadıkları sokağa kadar devam eden olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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