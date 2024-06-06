Takdir belgesi kaç puanla alınır, takdir almak için ortalama kaç olmalı 2024? TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2024

Takdir belgesi kaç puanla alınır, takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gereken şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtiliyor. Öğrenciler önümüzdeki cuma karnelerini alacak. İşte takdir teşekkür alma şartları ve not ortalaması…

Takdir belgesi kaç puanla alınır, takdir almak için gerekli şartlar neler?

Takdir ya da teşekkür belgesi almak için sadece not ortalamasına bakılmıyor. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenen yönetmeliğe göre; öğrencinin özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü geçen öğrenciler, ders puanlarına bakılmaksızın başarısız kabul edilir.

Takdir teşekkür hesaplama: Takdir belgesi almak için kaç puan gerekir?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

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a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

Takdir belgesi almak için ortalama kaç olmalı?

İlkokul, ortaokul ve liselerde teşekkür belgesine sahip olabilmek için en az 70 en fazla 84.99 ortalamaya sahip olmak gereklidir. Ortalama 61 olduğunda öğrenciye teşekkür ya da takdir belgesi verilmez.





