Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında, 1 Ağustos’ta Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gitmek için yola çıkan Sierre Leone bayraklı, 27 bin ton mısır yüklü 'Razoni' isimli gemi, Çanakkale'ye ulaştı.

Saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 186 metre uzunluğundaki gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğazın en dar noktası olan Nara Burnu önlerinden geçti. Ortalama 26 knot hızla ilerleyen geminin 61 kilometrelik boğaz geçişini 1,5 saatte tamamlayarak, Ege Denizi'ne açılması bekleniyor.