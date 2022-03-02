Tağşiş listesi 2022: PDF Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi indir! Tağşiş yapan 371 firma ile 559 hileli ürün…

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. İşte Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi PDF…

TAĞŞİŞ LİSTESİ 2022 (PDF)

Tarım Bakanlığı hileli gıdalar listesini açıkladı, gıdada taklit ve tağşiş yapan 371 firmanın 559 parti ürünü ifşa edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna duyurdu. Bazı alkolsüz içeceklerde, çikolatalarda ilaç etken maddesi Sildenafil’e rastlandı, baharat ürünlerinde gıda boyası, zeytinyağında uygunsuzluk, peynirde nişasta, bazı sucuklarda sakatat, kanatlı eti belirlendi.

Bazı firmaların et ürünlerinde ise at veya eşek eti tespiti yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi. Peki, Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesinde hangi firmalar ve hangi ürünler var? Hileli gıdalar, taklit ve tahşiş ürünler için tam listeyi PDF olarak aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

TARIM BAKANLIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ PDF