Swift nedir, Swift yasağı ne demek? Swift yaptırımı ne anlama geliyor, Rusya’yı ne bekliyor?

Rusya'yı uluslararası ödemeler ağı swift sisteminden çıkaran yaptırımının ardından SWIFT hamlesine yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor. Batılı ülkelerin Rusya'yı SWİFT siteminden çıkarmasının ardından Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya'nın uluslararası ödemeler ağına erişimini bloke edeceğini söyledi. Japonya'nın katılımıyla G-7 ülkelerinin tamamı Rusya'ya karşı swift yasağına katılmış oldu. Peki, Swift nedir, Swift yasağı ne demek, swift yaptırımı ne anlama geliyor? Swift yaptırımı sonrası Rusya’yı ne bekliyor?

SWİFT NEDİR?

Belçika merkezli swift, dünya çapında finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

Halihazırda 200'den fazla ülke ile 11 binden fazla finans kurumunun bağlı olduğu swift ile dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor.

1973’te kurulan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği), merkezi Belçika’da bulunan ve dünya genelinde 200’ün üzerindeki ülkeden 11 binin üzerinde banka ve finansal kurumun kullandığı mesajlaşma sistemine verilen isim.

SWIFT, tek bir kurumun kendi sistemini geliştirmesini ve tekel olmasını istemeyen Amerikan ve Avrupa bankaları tarafından ortak bir şekilde yaratıldı. Sistem ABD ve İngiltere Merkez Bankaları da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki büyük merkez bankalarıyla ortaklaşa bir şekilde Belçika Merkez Bankası tarafından denetleniyor. SWIFT sistemi ile her gün trilyonlarca dolar el değiştirirken, günde 40 milyondan fazla mesaj gönderiliyor. Bu mesajların yüzde 1’inden fazlasının Rus ödemelerini içerdiği düşünülüyor.

SWİFT YAPTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR, SWİFT YASAĞI NE DEMEK?

Rusya'nın söz konusu sistemden çıkarılması, Rus bankalarının ülke dışı ticari işleminin zorlaşması anlamına geliyor. Geçmişte benzer uygulama İran için uygulanmış ve İran swift ağından çıkarmıştı. İran, Swift siteminden çıkarılınca petrol gelirlerini tahsilde, ticari ödemelerde zorluklar yaşamış, ülke ekonomisinde çeşitli sıkıntılarla karşılaşmıştı.

Belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'ten kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacak.

Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir.

SWIFT’ten çıkartılan Rus kuruluşlar, SWIFT tarafından sağlanan normal sorunsuz ve anlık işlemlere erişimi kaybedecek. Rus bankaları ile işlem yapan finansal ve ticari kuruluşlar bu bankalarla doğrudan anlaşma kurmak zorunda kalacak. Bu da gecikmeler ve ek maliyetler yaratacak.