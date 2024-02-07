Suzan Şahin kimdir? CHP Hatay Belediye Başkan adayı Suzan Şahin mi olacak, teklif gitti mi, Lütfü Savaş aday mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Lütfü Savaş yerine Suzan Şahin’i Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiği iddiası gündem oldu. Hatay CHP eski Milletvekili Suzan Şahin'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Suzan Şahin kimdir? Hatay CHP Milletvekili Suzan Şahin nereli, kaç yaşında?

SUZAN ŞAHİN KİMDİR?

Suzan Şahin 1 Ocak 1968’de Hatay’ın Dörtyol ilçesinde doğdu. Payas Yakacık Lisesi’nde ilk orta ve lise eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılından beri İskenderun’da serbest avukatlık mesleğini icra ediyor.

2014-2016 yılları arasında CHP Kadın Kolları MYK yedek üyeliği, 2016-2018 yılları arasında CHP Kadın Kolları MYK asil üyeliği ve Akdeniz Bölgesi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Öte yandan bugün sosyal medya hesabından açıklama duyuruda bulunan Savaş, yarın saat 15.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.