Süt bulamayınca fabrikasını kapattı! Şap hastalığı Posof'u da vurdu

Posof’ta üretim yapan Ilgar kaşarı fabrikası üretimini durdurma kararı aldı.

Fabrika sahibi Yüksen Tekin, yıllardan beri işlettiği fabrikasını süt olmayınca kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Tekin yaptığı açıklamasında tescilli Posof kaşarının Ardahan ve Karsta aynı adla sahte kaşarlar üretildiğini belirterek gerçek ılgar kaşarı sadece Posof ta üretildiğini belitti.