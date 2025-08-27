Süt bulamayınca fabrikasını kapattı! Şap hastalığı Posof'u da vurdu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
27.08.2025 - 15:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ardahan’ın Posof ilçesinde yaşanan şap hastalığı besicileri olduğu kadar kaşar üreticilerini de zor durumda bıraktı.

Posof’ta üretim yapan Ilgar kaşarı fabrikası üretimini durdurma kararı aldı.

Fabrika sahibi Yüksen Tekin, yıllardan beri işlettiği fabrikasını süt olmayınca kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

