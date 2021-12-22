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GündemSusurluk davasının kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu böyle öldürülmüş
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Susurluk davasının kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu böyle öldürülmüş

Kadıköy'de ünlü bir restoranda, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan hayatını kaybettiği çatışmanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

22.12.2021 - 09:28 |
Susurluk davasının kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu böyle öldürülmüş

Olay önceki akşam Kadıköy'deki ünlü restoranda meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve bir çok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 4 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise aranıyor.

Susurluk davasının kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu böyle öldürülmüş


ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Restoranda dehşet anlarının yaşandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun yakın mesafeden defalarca birbirine ateş ettiği görülüyor. 

Susurluk davasının kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu böyle öldürülmüş

Susurluk davasının kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu böyle öldürülmüş

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