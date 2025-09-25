Susam üretiminin arttırılması için kollar sıvandı, makineli üretim devreye girdi

Haberin Devamı

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği 7 çeşit ve 1 yerel çeşit olmak üzere toplam 8 susam çeşidi, üreticilere tanıtıldı. Makineli hasat imkanı sunan bu çeşitler, üreticilerden büyük ilgi gördü. Bayramiç ilçesi Ağaçköy köyünde, susam üreticileri için düzenlenen tarla gününde makineli susam hasadı yapıldı.

Organik tarım sertifikalı, yerli ve milli susam çeşitlerinin geliştirilmiş özel bir makineyle hasat edilmesi, üreticilere uygulamalı olarak gösterildi. Bayramiç'te uygulanan makineli hasat uygulaması üretiminde emek yoğun süreci hafifleterek üreticiler için de cazip bir sektör haline getirme potansiyeli taşıyor.

Öte yandan, yerli çeşitler ve makineli tarım ile yerli üretimin artmasıyla susamda dışarıya bağımlılığın asgariye indirilmesi hedefleniyor.







Susam ihtiyacının büyük bir kısmı yurt dışından karşılanıyor

Susam tarımında el emeğine duyulan yoğun ihtiyaç ve genç nüfusun köylerden kente göçü, Türkiye'deki susam üretiminin önündeki en büyük engeller olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Türkiye'de ekim alanları azaldı. Türkiye genelinde 204 bin dekar alanda yalnızca yaklaşık 15 bin ton civarında susam üretilmektedir. İhtiyacın büyük bir kısmı yurt dışından ithal edilmektedir. Çanakkale'de ise 3 bin 300 dekar alanda yaklaşık 272 ton susam elde edilmektedir.

Susam hasadı hakkında bilgiler veren Bayramiç Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Çobanoğlu, "Bayramiç ilçemiz Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ilk çocukluk yıllarının geçtiği bir ilçe. Üstadımız, milli şairimiz, Bayramiç tahin helvasının tadını unutamadığını çeşitli hatıralarında bahsetmiş ve yazmış. Biz de buna saygı gereği azalmakta olan susam alanlarını çoğaltmak, yerli ve milli çeşitlerini yöre halkına tanıtmak ve hasatta en büyük sıkıntı olan işçilik problemini bir nebze azaltabilmek için makineli hasat edilebilir çeşitlerimizden Bayramiç'te ekim yaptırdık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzün desteğiyle temin ettiğimiz tohumlar Bayramiç Ağaçköy köyümüzde üreticilerimizin tarlalarında oldukça verim elde ettik. Yaşanan iklimsel olumsuzluklara rağmen susam oldukça dirayetli. Bölgemizde zaten yıllarca bu kültür var. Enstitülerimizin geliştirdiği yerli milli çeşitlerimizi toprakta buluşturduk. Bugün gördük ki makineli hasat çok elverişli. Aynı zamanda organik sertifikalı. 1'e bin 400 verim veriyor yani bir taneden bin 400 verim alabiliyoruz. Bu bütün değerler bir araya geldiğinde yani mutluluktan uçuyoruz çok duyguluyuz. Üreticimiz çok ilgili. İnşallah devamı gelecek. Bayramiç susamla coşuyor. Gelecek yıllardan umutluyuz. Bereketli bir yıl olsun inşallah" diye konuştu.

Yerli ve milli susam üreticiliğini 2 yıldır gerçekleştiren üretici Mutlu Çalık ise arkadaşlarını da susam üretimine teşvik ettiğini belirterek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adı altında organik tarımla birlikte yetiştirmeye çalıştık ürettik. 7'sini de aynı tarlada devam etti, yetiştirdik. Biz de bütün arkadaşlarımıza, bütün çiftçilerimize diyoruz ki 7 çeşit yerli susamımızı hep birlikte dikelim, üretelim, hep birlikte organize edelim ve bunu çoğaltmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.

Susam hasatı tarla gününe; Bayramiç Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Çobanoğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, köy muhtarları, teknik personel ve üreticiler katıldı.