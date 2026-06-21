Sağlık çalışanıydı, emekli olup o işe girdi: Özel izinle toprağa gömdü, şimdi servet kazanıyor!

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Arzu Marankoz, salep orkidesi üretim alanını 3 yılda 1,5 dönüme çıkardığını söyledi. Salep orkidesi yetiştiriciliğinin emek ve özveri istediğini anlatan Marankoz, iş gücü olarak zor olduğunu ancak severek yapıldıktan sonra her şeyin daha kolay olduğunu kaydetti.