Ekranların ilgiyle takip edilen yaprışması Survivor All Star’da dün akşam 2022 Birleşme Partisi öncesi hem Gönüllüler hem de Ünlüler takımı için kritik öneme sahip dokunulmazlık oyunu oynadı. Zorlu parkurda büyük mücadele veren her iki takım, dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya yarıştı. Geceye Survivor Mert ve Anıl arasındaki tartışma damga vurdu. Ada Konseyi’ne yansıyan tartışma gerginliğe neden oldu. Oylama sonucu Sürgün Adası’na gidecek isim de belli oldu. Peki, Survivor’da eleme adayı kim oldu? Survivor sürgün adasına kim gitti? İşte Survivor 2. eleme adayı!

8 Mart’ta yayımlanan Survivor’un yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler zorlu ve bir o kadar da kritik bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Her iki takımın yarışmacıları da fiziki ve psikolojik olarak zor anlar yaşadı. Oyunda performans grafiğini çizen ve beklenen skora en önce ulaşan takım dokunulmazlık zırhını kazanan takım oldu.

Takım bazında daha başarılı performanslar ortaya koyan ve istenen skora en önce erişen gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu ve ödülü kazanarak kritik ada konseyine eleme adayı çıkarma tehlikesi gitti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Takım bazında daha başarılı performanslar ortaya koyan ve istenen skora en önce erişen gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu ve ödülü kazanarak kritik ada konseyine eleme adayı çıkarma tehlikesi gitti. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımının dokunulmazlık sembolü sunucu Murat Ceyhan tarafından Nisa'ya verildi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında 8 Mart 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununda başarılı olamayan ünlüler takımı, sunucu Murat Ceylan moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde eleme adayı belirlemek adına takım içi oylama yapıldı.

BİRSEN: 6

MERT: 5

SERCAN: 2

BARIŞ: 1

Bu sonuçlara göre en fazla eleme adayı oyu alan Birsen, haftanın 2. eleme adayı seçilerek sürgün adasına gönderildi.