Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı

16.05.2026 - 01:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)

Muş’ta sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Otomobil sürücüsü T.N.'nin (20) öldüğü kazada, yolcu konumundaki kardeşleri R.N., H.N. ve N.N. yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muş-Hasköy kara yolu Karaağaçlı Beldesi yakınlarında meydana geldi. T.N.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve kardeşleri R.N., H.N. ve N.N., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan T.N., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kardeşin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

