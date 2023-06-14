Suriye'nin kuzeyinde 41 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, üs bölgelerine saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurduğunu, 41 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!" denildi.

Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Teröristlerin hafta sonu Öncüpınar'da gerçekleştirdiği roketli saldırıların ardından Mehmetçik tarafından bşalatılan operasyonun kapsamı genişletildi.

Operasyon kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG üyelerine ait hedefler belirlendi.

Hedefler yerli ve milli mühimmatla vuruldu

Hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtaları ile yapılan operasyonu SİHA’lar da destekledi. Yapılan atışlar sonucunda 41 terörist etkisiz hale getirildi, yerli ve milli üretim mühimmatla terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedefin vurulduğu öğrenildi.

Hafta sonundan bu yana 53 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Öncüpınar’a gerçekleştirilen roketli saldırıları planlayan teröristlerin de olduğu değerlendirilirken operasyonlar sonucu hafta sonundan bu yana Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53’e yükseldi.