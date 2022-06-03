Suriyelilerle ilgili flaş açıklama! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayında düzenlenen terör operasyonlarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de aralarında bulunduğu 85 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın mayıs ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, PKK'ya yönelik 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal, tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1221 operasyon düzenlendiğini bildirdi. Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 51 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde 118 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 57 silah, 33 adet mayın, EYP, 36 adet el bombası, 2 bin 439 kilogram patlayıcı madde, 7 bin 687 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2022 yılı mayıs ayında toplam 22 terör eylemi kahraman güvenlik güçlerimizce engellenmiştir" dedi.



'1 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ’



İsmail Çataklı, mayıs ayında 19 bin 183 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini bildirerek şöyle konuştu:



"Bu operasyonlarda 24 bin 504 kişi gözaltına alınmış, bin 761 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 1 ton 625 kilogram esrar, geçen aya göre yüzde 106’lık artışla 142 kilogram skunk, 756 kilogram eroin, 25 kilogram kokain, geçen aya göre yüzde 127’lık artışla 257 kilogram bonzai, geçen aya göre yüzde 597 artışla bin 610 kilogram metamfetamin, geçen aya göre yüzde 125 artışla 219 bin adet ecstasy, 274 bin 93 adet captagon, 317 bin 283 adet sentetik ecza, 13 bin 216 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ayrıca; uyuma uygulaması halihazırda indirme sayımız 506 bin 562, gelen ihbar sayısı 43 bin 68 olmuştur. Esasında buradaki hedefimiz, 1 milyon indirme sayısıdır. Vatandaşlarımızdan bu konudaki ricamız, bu uygulamayı kullanmaları ve bu konuda çevrelerini teşvik etmeleridir. Ayrıca belirtmeliyim ki; yaptığımız çalışmalar neticesinde, 2017 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken 2020’de bu sayı yüzde 66 azalışla 314'e düşmüştür."



'810 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ'



Çataklı, mayıs ayında kaçakçılık ve organize suçlara yönelik gerçekleştirilen bin 998 operasyonda, 2 bin 890 kişinin gözaltına alındığını, 43 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını söyleyerek, "810 bin 528 paket kaçak sigara, 505 bin 398 litre kaçak akaryakıt, 110 bin 681 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın öncelikli güvenlik beklentilerinden olan asayiş konusundaki mayıs ayı verilerine göre; günlük ortalama evden hırsızlık sayıları; ülke genelinde 160, İstanbul’da 23, Ankara’da 3, İzmir’de 8 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 121 şüpheli yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.



'31 KADIN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR'



Çataklı, aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara yönelik, "Üzülerek ifade etmeliyim ki mayıs ayında 31 kadın yaşamını yitirmiştir. 24 Mart 2018 itibarıyla hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasında, 3 milyon 685 bin 251 indirilme sayısına eriştik. Uygulama ile bugüne kadar 231 bin 89 ihbar alınmıştır ve arkadaşlarımız bunların tamamına birkaç dakika içerisinde müdahale etmiştir. Buradaki bir diğer önemli argümanımız elektronik kelepçeleri hayata geçirmek oldu. Elektronik kelepçe izleme merkezi tarafından bugüne kadar bin 757 vakanın takibi yapılmış olup, halen 600 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir" dedi.



'505 BİN 190 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNMÜŞTÜR'



Çataklı, düzensiz göçle mücadelede 4 bin 680’i denizlerde olmak üzere toplam 18 bin 416 düzensiz göçmen ve 879 organizatörün yakalandığını söyleyerek şöyle dedi:



"2022 yılında bugüne kadar Afganistan’a 56 charter düzenlenmiş olup, sadece charter seferle 10 bin 136 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Bu yıl Afganistan sınır dışı sayısı böylece 16 bin 538’e ulaşmıştır. 2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek, 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir."



'DİYARBAKIR BAROSU’NUN YAPTIĞI MÜRACATLA İLGİSİ YOK'



Çataklı, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çataklı, Diyarbakır Barosu’nun başvurusu üzerine Ankara İdare Mahkemesi’nin KADES uygulamasına Kürtçenin de eklenmesi gerektiğini hükmeden kararına ilişkin soruyu, "KADES 2018’de hayata geçirildi. Türkçe olarak başlayan bu uygulamaya ilerleyen süreçte Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça ve Fransızca olmak üzere 5 dil daha eklendi. Son dönemde aplikasyonun yaygınlaşması, alınan önemli sonuçların etkisiyle çalışmalar yürütüldü. Uygulamaya Almanca, İspanyolca, Kürtçe, Özbekçe ve Kırgızca dillerinin de eklenmesine karar verildi. Yani Kürtçeyi eklememizin Diyarbakır Barosu’nun yaptığı müracaatla ilgisi yok. Mahkeme kararı öncesi başlatılan çalışmalarımız zaten vardı" ifadelerini kullandı.



PKK- KCK’YA BAĞLI HDK İSİMLİ YAPIYA OPERASYON



Çataklı, bu sabah Tekirdağ’da terör örgütüne yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonlara ilişkin "Tekirdağ merkezli 11 ilde gerçekleştirildi bu operasyon. PKK- KCK silahlı terör örgütüne bağlı olarak HDK isimli yapıya dönük olarak bu operasyon gerçekleştirildi. Bunlar PKK’nın öngördüğü KCK içinde faaliyet gösteren bir yapı. KCK’nın Trakya HDK meclisine yönelik faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik olarak elde edilen bilgiler sonucunda 41 şahsa yönelik sabaha karşı gerçekleştirildi. Tekirdağ’da 24 olmak üzere 45 adreste yapıldı. 36 şahıs gözaltına alındı. 3’ü yurt dışında, 2 şahısla ilgili de çalışma devam ediyordu. Bu çerçevede de çok sayıda terörle ilgili dijital materyal ele geçirildi" dedi. (DHA)