Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler nasıl gönderilecek? Suriyelilerin geri dönüşü için proje hazırlanıyor!

Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler nasıl gönderilecek? Soruları sosyal medyanın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriyelilerin göderilmesiyle ilgili açıklamaları günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de biriket evlerin teslim törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlığında olduklarını açıkladı. Peki, Suriyeliler dönüyor mu? Suriyelilerin geri dönüşü için proje hazırlanıyor mu? Suriyeliler nasıl gönderilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli açıklaması!

SURİYELİLER DÖNÜYOR MU? SURİYELİLER NASIL GÖNDERİLECEK?

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Batılıların sergiledikleri ırkçı, ayrımcı tavrı yüzlerine vuruyoruz. Kimsenin inancına, konuştuğu dile bakmadık, bakmıyoruz. Bizim için sadece insan, sadece mazlum görmek bunun için harekete geçmemizi gerektiriyor. Sadece Suriye değil dünyanın pek çok yerinde yardım organizasyonları düzenliyoruz. İnsani yardım operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN PROJE HAZIRLANIYOR!

Mazlumların canını kurtarmak için kapılarımızı açmakla kalmadık, evlerine geri dönmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Güvenli bölgeleer 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutma stratejimizi geri dönüşü destekleyecek projelerle destekliyoruz.

Şimdi 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 bölgedeki yerel meclislerle yürüteceğimiz proje bir hayli geniş kapsamlıdır.

Konuttan okul ve hastaneye kadar, tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı projenin içinde yer alacaktır.

İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmalar yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız."