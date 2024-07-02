GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Suriyeli komutandan 'provokasyona gelmeyin' uyarısı: Türk bayrağı bizim kutsalımızdır!

Suriyeli komutandan 'provokasyona gelmeyin' uyarısı: Türk bayrağı bizim kutsalımızdır!

Suriyeli bir kişinin 5 yaşındaki Suriyeli bir çocuğa tecavüz etmesi ile Kayseri’de çıkan olaylar sonrasında Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde yaşanan karışıklıklarla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

02.07.2024 - 11:06 |
Suriyeli komutandan 'provokasyona gelmeyin' uyarısı: Türk bayrağı bizim kutsalımızdır!

"TÜRK BAYRAĞINA SAYGILI OLMAMIZ GEREK"

Suriye Devriminin Sembol İsimlerinden II. Kolordu Komutanı Fehim İSA, Suriye’de Türkiye kontrolündeki bölgelerde meydana gelen olaylar ile ilgili “Hataya hata ile karşılık vermemeliyiz” dedi. Pazar günü Kayseri’de ve ardından Suriye’de meydana gelen karışıklıklar ile ilgili “Provokatörlere uymamamız gerek” diyen İsa, “Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran kamu malları ile özel mülklere zarar vermen provokatörlere uymamamız gerek fitne ateşi yakan fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek Türk bayrağına saygılı olmamız gerek mübarek devrim bayrağımızın bizim için kutsal olduğu gibi Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir son olarak özgür halkımızı akıllı ve bilinçle olmaya davet ediyoruz özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklememeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriyeli komutandan provokasyona gelmeyin uyarısı: Türk bayrağı bizim kutsalımızdır

"BARIŞÇIL İFADE" VURGUSU

Milliyet'te yer alan habere göre, Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz de Suriye halkının mücadelesinde yanlarında olan Türk halkının “Bir takım ırkçılarla karıştırılmaması gerektiğine işaret etti. Kurtarılan bölgelerin yaşadığı güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin öneminin altını çizen Ebul İz, “Bu açıdan bakıldığında Cephe El Şamiye liderliği, üyelerine güvenlik ve emniyeti sağlamak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarını korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği konusunda talimatlar yayınladı. Bu nedenle devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Suriyeli komutandan provokasyona gelmeyin uyarısı: Türk bayrağı bizim kutsalımızdır

"KINIYORUZ"

“Sivil barışı korumanın” önemine değinen Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz, “Ayrıca insanlara veya mallara yönelik her türlü sabotaj veya suistimal eylemini de güçlü bir şekilde kınıyoruz ve barışçıl hareketin, barış içinde bir arada yaşamanın ve halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız” ifadelerini de kullandı.

Suriyeli komutandan provokasyona gelmeyin uyarısı: Türk bayrağı bizim kutsalımızdır

"FİTNE SAHİPLERİNİN PEŞİNDEN GİTMEYİN"

Müşterek Kuvvetler ise “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili kurumlarıyla temas halinde bulundukları” ifade ederek, “Özgürleştirilmiş Bölge halkını fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye” çağırdı.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Suriyeli komutandan 'provokasyona gelmeyin' uyarısı: Türk bayrağı bizim kutsalımızdır!

Suriyeli komutandan 'provokasyona gelmeyin' uyarısı: Türk bayrağı bizim kutsalımızdır!
Turizm cenneti Antalya'da boş kalmayan Konyaaltı Sahili'nde günlük maliyet 1500 lira!

Turizm cenneti Antalya'da boş kalmayan Konyaaltı Sahili'nde günlük maliyet 1500 lira!