Suriyeli komutandan 'provokasyona gelmeyin' uyarısı: Türk bayrağı bizim kutsalımızdır!

"TÜRK BAYRAĞINA SAYGILI OLMAMIZ GEREK"



Suriye Devriminin Sembol İsimlerinden II. Kolordu Komutanı Fehim İSA, Suriye’de Türkiye kontrolündeki bölgelerde meydana gelen olaylar ile ilgili “Hataya hata ile karşılık vermemeliyiz” dedi. Pazar günü Kayseri’de ve ardından Suriye’de meydana gelen karışıklıklar ile ilgili “Provokatörlere uymamamız gerek” diyen İsa, “Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran kamu malları ile özel mülklere zarar vermen provokatörlere uymamamız gerek fitne ateşi yakan fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek Türk bayrağına saygılı olmamız gerek mübarek devrim bayrağımızın bizim için kutsal olduğu gibi Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir son olarak özgür halkımızı akıllı ve bilinçle olmaya davet ediyoruz özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklememeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"BARIŞÇIL İFADE" VURGUSU



Milliyet'te yer alan habere göre, Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz de Suriye halkının mücadelesinde yanlarında olan Türk halkının “Bir takım ırkçılarla karıştırılmaması gerektiğine işaret etti. Kurtarılan bölgelerin yaşadığı güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin öneminin altını çizen Ebul İz, “Bu açıdan bakıldığında Cephe El Şamiye liderliği, üyelerine güvenlik ve emniyeti sağlamak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarını korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği konusunda talimatlar yayınladı. Bu nedenle devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz” dedi.

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"KINIYORUZ"



“Sivil barışı korumanın” önemine değinen Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz, “Ayrıca insanlara veya mallara yönelik her türlü sabotaj veya suistimal eylemini de güçlü bir şekilde kınıyoruz ve barışçıl hareketin, barış içinde bir arada yaşamanın ve halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız” ifadelerini de kullandı.

"FİTNE SAHİPLERİNİN PEŞİNDEN GİTMEYİN"



Müşterek Kuvvetler ise “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili kurumlarıyla temas halinde bulundukları” ifade ederek, “Özgürleştirilmiş Bölge halkını fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye” çağırdı.

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