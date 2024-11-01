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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlenen 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

01.11.2024 - 14:03 |
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken MSB detayları paylaştı.

Bakanlığın açıklamasında, 'Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!' denildi.

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