Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
02.07.2024 - 11:07 |
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle… pic.twitter.com/NLb6afIkZF