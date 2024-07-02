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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

02.07.2024 - 11:07 |
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

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