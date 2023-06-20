Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı Astana’da gerçekleşecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana’da düzenlenecektir.

Türkiye, İran, Rusya Federasyonu ve Suriye arasında sürdürülen Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikinci teknik toplantısı da bu vesileyle Astana’da gerçekleştirilecektir.

Ülkemiz bahsekonu toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlararası bir heyetle iştirak edecektir” denildi.