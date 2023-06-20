GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı Astana’da gerçekleşecek
ABONE OL

Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı Astana’da gerçekleşecek

Dışişleri Bakanlığı, Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisinin Astana’da düzenleneceğini açıkladı.

20.06.2023 - 00:51 | | İHA
Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı Astana’da gerçekleşecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana’da düzenlenecektir.
Türkiye, İran, Rusya Federasyonu ve Suriye arasında sürdürülen Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikinci teknik toplantısı da bu vesileyle Astana’da gerçekleştirilecektir.
Ülkemiz bahsekonu toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlararası bir heyetle iştirak edecektir” denildi.

GÜNCEL HABERLER

Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı Astana’da gerçekleşecek

Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı Astana’da gerçekleşecek

4 kişiyi öldürüp cesetleri parçalayarak derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı

4 kişiyi öldürüp cesetleri parçalayarak derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı

Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Erdoğan ile Türk-İş Başkanı Atalay tarih verdi

Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Erdoğan ile Türk-İş Başkanı Atalay tarih verdi