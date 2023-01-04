Süpersonik KIZILELMA müjdesi! Selçuk Bayraktar bizzat duyurdu

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerine ilişkin TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın programında açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, 'İHA sahibi olmanın bir ülke için avantajları neler?' sorusuna, "Bütün dünya ülkemizin geliştirdiği SİHA’ların muharebedeki marifetlerini görünce bir anlamda muharebede paradigma değişimi oldu. SİHA dediğimiz zaman biraz daha keşif maksatlı tasarlanmış ama yanına da silah sistemleri eklenmiş, daha çok biraz daha düşük süratlerde uçan çok uzun süre havada kalan canlı görüntü aktaran bir sistemden bahsediyorsunuz. Bunların mevcut yüksek teknolojili sistemlere karşı muharebede ne kadar büyük bir fayda sağladığını bütün dünya Türkiye ile gördü aslında. İlk defa İdlib’de sonrasında Libya’da ve Karabağ’da şimdi de Ukrayna’da görüldü." yanıtını verdi.

KIZILELMA F-35'İN ÖNÜNE GEÇECEK Mİ?

KIZILELMA ile F-35 savaş uçakları arasında bir kıyas yapan Bayraktar, "İlk uçuşunu gerçekleştirmiş bir uçakla birçok ülkede kullanıma sunulmuş bir uçağı kıyaslamak çok doğru olmayabilir ama KIZILELMA tamamen kullanıma hazır hale geldiğinde, bazı konularda üstünlük sağlayabilir. Bir kere karşınızda insansız, dışarıdan yönetilen bir uçak var. 5. nesil uçakların çok gelişmiş radar ve mühimmatları var. Ülkemiz de 5. nesil uçak geliştiriyor şuan. KIZILELMA, gelecekte 5. nesil uçakların pabucunu dama atacak." ifadelerini kullandı.

KIZILELMA İLE AKINCI'NIN NASIL BİR FARKI VAR?

KIZILELMA ile AKINCI arasındaki farklara değinen Bayraktar, "KIZIELMA savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek, AKINCI'ya nazaran hız açısından daha ileri kabiliyete sahip. KIZILELMA agresif manevralar yapabilecek. AKINCI'nın 7.500 kilometre menzili olmasına karşın KIZILELMA'nın 1.800 civarında bir menzili olacak." dedi.

SESİN ÜSTÜNDE DE UÇABİLEN BİR VARYANTI OLACAK

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarının devamı özetle şöyle: KIZILELMA savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek. Bunun yanında çok daha süratli gidiyor. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant… Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında KIZILELMA agresif manevralar yapacak.

"BAYRAKTAR TB-2, YÜZDE 93 YERLİLİK ORANIYLA YAPILDI"

Bahsettiğimiz teknoloji savunma sanayii teknolojisi olduğu için inanılmaz kısıtlar var. Teknolojik ambargolar var. Bunu dünya çapında düşünecek olursanız bir kere tasarımı milli ve özgün. En büyük katma değer aslında yazılımda. Bayraktar TB-2, yüzde 93 yerlilik oranıyla yapıldı ki bu bir rekor sayılır. Bunu ne kıymetli kılıyor? İçindeki teknoloji. İçindeki dünyadan tedarik edilen çipler hariç neredeyse her şeyini biz tasarlıyoruz aslında buradaki en değerli şey tasarım gücü. Bayraktar TB-2’nin içinde 40’tan fazla bilgisayar var. Kaportasını düşünecek olursanız bütün gövdesini de biz tasarlıyoruz. Aerodinamiklerine, fren balatasına kadar biz tasarlıyoruz, üretiyoruz. Oraların çok kıymeti yok onu kıymetli kılan içindeki o bilgisayarlar. Milyarlarca, milyonlarca satır yazılım onu kıymetli kılıyor.

"KIZILELMA’NIN YAZILIMIYLA SATIR SATIR UĞRAŞTIM"

2021’in başlarında ortaya çıktı tabi Akıncı’yı yapmadan bunu yapmamız mümkün değildi. Formula 1 ekibi gibi çalışan bir ekibiz. Hatta bir anlamda mini İHA’nın geliştirilmesiyle birlikte Kızılelma’nın yazılımıyla satır satır uğraştım. Şimdi ekibimiz çok daha büyük. Uzmanlık alanım aslında bunların otomatik uçuşu açıkçası. Malazgirt projesini türlü bahanelerle, iftira atarak, karalayarak o dönemin bürokratları durdurdu. Güneydoğu’da arazide çok yoğun çalıştığımız zamanlar, arazide 3-4 senem geçmiştir.

“Babam sanayiciydi, iyi bir mühendisti ve memleketini seven her mühendis gibi uçak yapma hayali vardı. Benim de model uçaklara büyük ilgim vardı, robotiğe merakım vardı. Teknofest de aslında kurduğumuz, ‘Bir çocuk gelsin dokunsun belki ülkemizin uzay programında çalışacak’ mottosuyla düzenleniyor. Bir anlamda da dünyada da baktığınızda havacılık uzay programlarını kuranların böyle geçmişinde bir anı var. Biz bu anıları deneyimleri oluşturmak istiyoruz.

"ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİDEKİ KUŞATILMIŞLIĞINI YIKMA SEFERBERLİĞİ OLARAK GÖRDÜK"

Baykar, bizim İnsansız Savaş Uçağı mücadelemize yaklaşık 20 sene önce aile teşebbüsü olarak başladı. Ufacık bir ekipti. Kimseden bir kuruş destek almadan yapıldı. Ülkemizin teknolojideki kuşatılmışlığını yıkma seferberliği olarak gördük. Bir kıvılcım yakarsak aynen Nuri Demirağ’ın, Vecihi Hürkuş’un yaptığı gibi nasıl 'İstikbal nasıl göklerde'yse bir anlamda da onun peşine düştük. O serüven bizim üzerimizde etkili olduk.

Kimi zaman zorluklarla da karşılaştık. Hatta babam şöyle derdi; ‘Bizim uçaklarımız bürokrasinin koridorlarında değil Gabar’da, Şırnak’ta, Hakkari’de ülkemizin semalarında hep uçtu’ diye tarif ederdi. Hikâyede en önemli noktalardan birisi de bu. Bu teknoloji cephede askerle birlikte geliştirildi.

"BAYKAR GİBİSİNİ BULMANIZ İMKÂNSIZ"

Bayraktar TB-2 terörle mücadelede çok başarılı olunca ondan sonra orada elde edilen kaynaklarla AKINCI’yı geliştirmeye başladık. Sonrasında AKINCI hemen envantere girer girmez beş ülkeden talep geldi. Düşün ki Bayraktar TB-2 SİHA, kullanılan ülkelerde adına marşlar yazılmış, dünyada tarihinde olmadığı şekilde yedi ülke bir marka modeli vererek yardım kampanyası başlattı. Bunlar batılı ülkeler. Karabağ’da rahmetli babama, bana ağabeyime madalya verildi. Muhakkak bunlar büyük projeler, büyük destekli olması gerekiyor. Savunma sanayisine baktığımızda özellikle devletin tarafına baktığınızda çok büyük bir kısmının devlet tarafından karşılandığını görüyorsunuz. Dünyaya baktığınızda Baykar gibisini bulmanız zor hatta imkânsız. Savunma sanayii de gelirlerinin yüzde 98’ini tüm geçmişe baktığınız yüzde 75’ini ihracattan kazanan bir başka firma daha bulamazsınız.

Ukrayna’yla stratejik birliktelik bir anlamda dostluğa dönüştü. Savaş başlamadan önce bizim yerine getirmemiz gereken taahhütlerimiz var, bunların hepsini yerine getirmemiz gerekiyor ve bunun yanında bu işgali asla meşru görmedik. Özellikle uluslararası ilişkiler düzeyinde olan siyasete hep ilgim oldu, farklı farklı kaynakları da çok sıkı takip ettim. Özellikle İHA serüvenimiz o kadar meşgul etti ki başka hiçbir şeye bakmadık.