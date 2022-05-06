Süper Loto İstanbul Bakırköy’e büyük ikramiye kazandırdı

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Bakırköy’e isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz! Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz olabilirsiniz. Süper Loto oynamaya, bizimle olmaya devam edin” ifadelerine yer verildi.

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ SAAT 21.30’DA ÇEKİLİYOR

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.

SÜPER LOTO’NUN KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından, 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılır. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değir. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabilir. Süper Loto’da her kolonun fiyatı 3 TL’dir. Süper Loto kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar

Tüm çekilişler canlı yayınlanır

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

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