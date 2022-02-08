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Sümela'da DJ'lerin izinsiz klip çekimine soruşturma

Trabzon'da, yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı Sümela Manastırı'nda, DJ'lerin klip çekimine müsaade eden Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Çekimin, bakanlık izni olmadan gerçekleştirildiği; müfettişlerin ise yarın kente geleceği öğrenildi.

08.02.2022 - 17:15 | | Muhammet KAÇAR/ TRABZON, (DHA)
Sümela'da DJ'lerin izinsiz klip çekimine soruşturma

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatıldı.

Sümelada DJlerin izinsiz klip çekimine soruşturma

Çalışmaların sürdüğü manastıra, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren proje sahibi ve organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple klip çekti. Manastır alanına ses ve müzik sistemleri kurulup, kameraların yerleştirildiği çekimlerde çalınan elektronik müziğe, ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait ortaya çıkan görüntüler ise tepki aldı. Görüntülerde, müziğe eşlik eden ekibin, manastırın farklı noktalarında dans ederek eğlendikleri anlar yer aldı.


Sümelada DJlerin izinsiz klip çekimine soruşturma


'DİSKOVARİ EĞLENCENİN NEYE FAYDASI VAR?'

Sümela'da klip çekimine tepki gösteren Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga ise 'Beynimizin yandığı, aklımızın tutulduğu bir an' başlığıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Çavga, "Sorumluları bu iznin neden ve niçinini açıklamadığı sürece kamu vicdanı rahatlamaz. Devletimizin yılda 1 gün ibadete izin verdiği bir yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacaktır?" dedi.

Sümelada DJlerin izinsiz klip çekimine soruşturma

BAKANLIK İZNİ YOKMUŞ

DHA'nın haberinden sonra kamuoyunda tepkilere yol açan görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, soruşturma başlattı. Bakanlık onayı olmadan gerçekleştirildiği öğrenilen çekime izin veren Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı, müfettişlerin de yarın kente geleceği öğrenildi.

Sümelada DJlerin izinsiz klip çekimine soruşturma

Sümelada DJlerin izinsiz klip çekimine soruşturma

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