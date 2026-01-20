Sultangazi'de operasyon: Hepsine el konuldu, 1 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultangazi Yayla Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine 17 Ocak'ta polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, evin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı sırada park halindeki bir araçta bekleyen K.İ.'den (21) şüphelenerek kontrol etmek istedi. Araçtan indirilen şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar marihuana ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda Z.K. (57), H.B. (36) isimli kadınlar ile İ.K. (34) ve K.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 44 narkotik hap, 39 gram narkotik maddeli tütün, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 24 fişek, 5 kovan, tüfek kartuşu, silah kılıfı, polis montu, 33 bin 300 lira, 50 euro ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.İ., Z.K. ve H.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. İ.K. ise 18 Ocak'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.