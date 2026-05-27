Sultangazi'de kurban pazarı doldu taştı: İlk günde yoğunluk havadan görüntülendi

İstanbul’da Kurban Bayramının ilk gününde Kurban satış ve kesim alanları vatandaşların akınına uğradı. Sultangazi’de bulunan kurban satış ve kesim alanında da yoğunluk oluştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alana ulaşmak isteyen İstanbullular girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Sultangazi Kurban satış ve kesim alanındaki yoğunluk havadan görüntülendi.