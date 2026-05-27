Sultangazi'de kurban pazarı doldu taştı: İlk günde yoğunluk havadan görüntülendi
27.05.2026 - 13:12Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kurulan kurban satış ve kesim yerinde bayramın ilk günü yoğunluğu yaşandı.
İstanbul’da Kurban Bayramının ilk gününde Kurban satış ve kesim alanları vatandaşların akınına uğradı. Sultangazi’de bulunan kurban satış ve kesim alanında da yoğunluk oluştu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren alana ulaşmak isteyen İstanbullular girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Sultangazi Kurban satış ve kesim alanındaki yoğunluk havadan görüntülendi.