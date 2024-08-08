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Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı

Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

08.08.2024 - 19:00 | | Oğuzhan CİN - Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı

Yangın, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda otluk alanda çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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