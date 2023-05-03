Süleyman Soylu: Uyuşturucunun yüzde 75'ini sınırlarımızdan girer girmez yakalıyoruz

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Şişli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Programda Süleyman Soylu'ya Ak Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel eşlik etti. Süleyman Soylu, "Terör nasıl bizim ülkemizde büyük bir darbe yemişse şu anda Avrupa'da, Amerika'da bütün ülkelerin teslim olduğu uyuşturucu da aynı şekilde darbe yemektedir. Bu ülkede 941 kişi ölüyordu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimat verdiği 'Bu uyuşturucunun kökünü kurutacağız' dediği gün. Bugün 2022 itibariyle 270 kişi ölüyor. Yani 3'te 1 düşürdük. Daha da düşüreceğiz. Bu ülkede 36 bin kişi cezaevlerinde yatıyordu şu anda 126 bin kişi cezaevlerinde yatıyor. Ve hiç kimseye nefes aldırmıyoruz. Türkiye'de ilk kez eroinin Afganistan'dan başlayan, oradan İran'a gelen, Türkiye üzerinden giden 3 ana rotasından birisi olan rotasını Allah nasip etti, değiştirebilme imkanına sahip olduk. Çünkü 3 yıl üst üste 20 ton, 21 ton, 22 ton uyuşturucu eroin yakalayınca Türkiye'de pabucun pahalı olduğunu anladılar." dedi.

"GEÇEN SENE 16 TON YAKALAYARAK BÜYÜK DARBE VURDUK"

Soylu, "Türkiye'de yakalanan uyuşturucuların yüzde 75'i batıda yakalanırdı. Yüzde 25'i de doğuda yakalanırdı. Şimdi öyle bir istihbarat, öyle yaptığımız programlarla, öyle bir takiple, öyle bir 81 ilde kurduğumuz Narko Timlerle devam ediyoruz ki, uyuşturucunun yüzde 75'ini doğudan, sınırlarımızdan girer girmez yakalıyoruz. Ancak yüzde 25'ini batıya geldiği zaman yakalıyoruz. Yani işi tamamen ters çevirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu ülkede 65 ilde kanalizasyonundan atık alıyoruz. Onları her 3 ayda bir analiz ediyoruz. Ne kullanılıyor, ne kadar kullanılıyor, artıyor mu, artmıyor mu? Bu ülkede 124 bin metruk bina tespit ettik. Metruk bina dediğimiz bir yerde yıllardan beri salaş kalmış, bimekanların daha ziyade uyuşturucu kullananların orayı gece yarısı mahalleliye zindan edenlerin kullandığı yerlerin 124 bininin 110 binini şuana kadar yıktık veya rehabilite ettik. Çünkü uyuşturucu kullananların yüzde 30'u orayı kullanıyordu. Şimdi bu rakamı yüzde 16'ya, yüzde 17'ye düşürdük. Daha da düşüreceğiz. En büyük derdimiz metamfetamindi. Geçen sene orada 16 ton yakalayarak büyük darbe vurduk. Onun da şifresini çözdük. Amerika, Avrupa teslim olduğu halde Türkiye bu mücadeleyi sürdürüyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Bunun kökünü kurutacağız ve milletimize ve gençlerimize bunu musallat etmeyeceğiz." dedi.

"ŞİMDİ MECBURİ TEDAVİ GETİRDİK"

Soylu, "Uyuşturucudan başlamışken konu sabahki operasyondan açılmışken, Türkiye'de kanun değişti. 5 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımız onaylayarak Resmi Gazete'ye gönderdi. Türkiye'de metamfetamin gibi captagon gibi sentetik uyuşturucularla ilgili imalat ticaret yapanların tamam ceza yılı 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı. Daha büyük caydırıcılık ortaya koyduk. Yine devam ediyorum. İki, bu ülkede uyuşturucu kullananların anneleri babaları tedavi olmalarını isterdi. Çünkü aileye de büyük zarar veriyorlardı. Ama öyle bir kanunumuz yoktu. Eğer uyuşturucu kullanıcısı ' Ben tedavi olmak istemiyorum' diyorsa tedavi olmuyordu. Şimdi mecburi tedavi getirdik. Doktor rapor verdikten sonraki 48 saat içinde tedavi kararını mecburen vermek zorunda " diye konuştu. (DHA)