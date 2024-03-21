GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Süleyman Atlı kimdir? Snowboard gösterisi yapan Süleyman Atlı kaç yaşında, nereli?
ABONE OL

Süleyman Atlı kimdir? Snowboard gösterisi yapan Süleyman Atlı kaç yaşında, nereli?

Süleyman Atlı, Kars'ta Doğu Ekspresi'nin üzerinden snowboardla atlayarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Bu cesur atlayış, Kars Valiliği'nin davetiyle gerçekleşti ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki, Süleyman Atlı kimdir, kaç yaşında, nereli?  

21.03.2024 - 12:23 |
Süleyman Atlı kimdir? Snowboard gösterisi yapan Süleyman Atlı kaç yaşında, nereli?

Süleyman Atlı snowboard gösterisiyle büyük ilgi topladı. Süleyman Atlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularına yanıt arayan vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kars’ta hareket halindeki Doğu Ekspresi’nin üzerinden snowboardla atlayarak bir ilk imza attı.

Süleyman Atlı kimdir?

Fethiye, Muğla'da doğup büyüyen ve şu an Antalya'da yaşayan Süleyman Atlı wakeboard eğitmenliği yapıyor.

Hayatım sporla iç içe geçen Atlı, snowboard, kitesurf, wakeboard ve kaykay gibi birçok sporla ilgileniyor.

Tekne arkasında wakeboard ilgisi sonrası Kartepe Kayak Merkezi'nde işe başladı, ardından snowboard ile tanıştı.

Atlı tutkusunu ise “Snowboard benim için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir tutku. Evde, okulda, sokakta veya barda olsun, bu tutkuyu hissetmediğim yer neredeyse yok. Birçok sakatlık yaşamama rağmen hala snowboard yapmaya devam etmemin nedeni, bu sporun bende uyandırdığı tutku ve heyecan.” Şeklinde dile getiyor.

Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı Ünlü Snowboardcu Süleyman Atlı, Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk imza attı. Kars’tan Ankara’ya hareket halindeki Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı. Kars Valiliğinin davetlisi olarak kentte bulunan Süleyman Atlı’nın tren üzerinden atlayışını Kars Valiliği sosyal medya hesabında paylaştı.

GÜNCEL HABERLER

Sokka ortasında tartıştığı babasını bıçaklayarak katletti

Sokka ortasında tartıştığı babasını bıçaklayarak katletti
Uzman isim uyardı! Çocuklarda görülmeye başladı

Uzman isim uyardı! Çocuklarda görülmeye başladı
Almanya'da 8 milyon euroluk soygun yapmıştı! Sonunda teslim oldu

Almanya'da 8 milyon euroluk soygun yapmıştı! Sonunda teslim oldu