Süleyman Atlı kimdir? Snowboard gösterisi yapan Süleyman Atlı kaç yaşında, nereli?

Süleyman Atlı snowboard gösterisiyle büyük ilgi topladı. Süleyman Atlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularına yanıt arayan vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kars’ta hareket halindeki Doğu Ekspresi’nin üzerinden snowboardla atlayarak bir ilk imza attı.

Süleyman Atlı kimdir?

Fethiye, Muğla'da doğup büyüyen ve şu an Antalya'da yaşayan Süleyman Atlı wakeboard eğitmenliği yapıyor.

Hayatım sporla iç içe geçen Atlı, snowboard, kitesurf, wakeboard ve kaykay gibi birçok sporla ilgileniyor.

Tekne arkasında wakeboard ilgisi sonrası Kartepe Kayak Merkezi'nde işe başladı, ardından snowboard ile tanıştı.

Atlı tutkusunu ise “Snowboard benim için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir tutku. Evde, okulda, sokakta veya barda olsun, bu tutkuyu hissetmediğim yer neredeyse yok. Birçok sakatlık yaşamama rağmen hala snowboard yapmaya devam etmemin nedeni, bu sporun bende uyandırdığı tutku ve heyecan.” Şeklinde dile getiyor.