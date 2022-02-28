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Şule Yüksel Şenler kimdir, nereli? Şule Yüksel Şenler kitapları ve hayatı…

Şule Yüksel Şenler’in mücadele dolu hayatını konu alan “ŞULE” belgeseli, ilk kez bu akşam TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Şule Yüksel Şenler kimdir? İşte Şule Yüksel Şenler kitapları ve hayatı…

28.02.2022 - 12:23 |
Şule Yüksel Şenler kimdir, nereli? Şule Yüksel Şenler kitapları ve hayatı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vefatının 3. yılı dolayısıyla gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için hazırlanan belgeselde yer aldı. Peki, Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler,  29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi. Şenler aslen Kıbrıslı bir ailenin kızıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı.

 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştı.

Ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü Şulebaşı olarak anılmaya başlandı. Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.

 Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarıydı. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı. 1980'den sonra Zaman ve Millî Gazete'de yazdı.

Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

Şule Yüksel Şenler'in kitapları

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki

 

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