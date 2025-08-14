GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sulama kanalında boğulan çocuk 112 çalışanının oğlu çıktı! Çağrıyı alan baba ekipleri yönlendirdi

14.08.2025 - 08:09Güncellenme Tarihi:
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu. Hayatını kaybeden çocuğun, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çağrıyı alan personelin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde sulama kanalına giren Muhammed Ronahi Gültekin (15), bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Gültekin’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybeden Gültekin'in 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin oğlu olduğu öğrenildi. En acılı çağrıya alan baba, ekipleri bölgeye yönlendirdi.

