Sudan'da ordu ile HÄ±zlÄ± Destek Kuvvetleri (HDK) arasÄ±ndaki sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle Ã¼lkeden tahliye edilen ve Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'ya sevk edilen 301 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± daha Ä°stanbul'a getirildi.Â

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Hartum ve Addis Ababa TÃ¼rk BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerinin organizasyonuyla, ilk olarak karayoluyla Etiyopya sÄ±nÄ±rÄ±na getirilen TÃ¼rkler, daha sonra buradan da otobÃ¼slerle Gondar ÅŸehrine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. TÃ¼rk kafileleri baÅŸkent Addis Ababa'ya sevk edildikten sonra THY'ye ait uÃ§aklarla TÃ¼rkiye'ye getiriliyor. 01.10 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul HavalimanÄ±'na inen ilk uÃ§aÄŸÄ±n ardÄ±ndan Boeing 777-300 tipi ikinci uÃ§ak da sabah saat 09.15'te geldi.



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Ä°stanbul HavalimanÄ± iÅŸletmecisi Ä°GA Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§iÃ§eklerle karÅŸÄ±lanan TÃ¼rkler, savaÅŸ bÃ¶lgesinden kaÃ§Ä±ÅŸ sÃ¼recini ve yaÅŸadÄ±klarÄ± korku dolu gÃ¼nleri basÄ±n mensuplarÄ±na anlattÄ±. 25 yÄ±ldÄ±r Hartum'da yaÅŸayan ve ticaretle uÄŸraÅŸan AbdÃ¼lrezzak Åžahan, savaÅŸ bÃ¶lgesinden kurtulup saÄŸ salim Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in mutlu olduÄŸunu belirtti. Tahliye operasyonu iÃ§in yetkililere teÅŸekkÃ¼r eden Åžahan, "SavaÅŸ bÃ¶lgesi olmasÄ±ndan dolayÄ± zorlu bir sÃ¼reÃ§ti. BirtakÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±lar oldu. Ancak Ã¼lkemize kavuÅŸtuÄŸumuz iÃ§in mutluyuz. Sudan Ã§ok zor gÃ¼nler geÃ§iriyor. DÃ¼zelmesini temenni ediyoruz. SilahlarÄ±n gÃ¶lgesinde baÅŸkent tamamen kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Ã‡atÄ±ÅŸmalar oldukÃ§a yoÄŸun" diye konuÅŸtu.Â

"SÄ°LAHLARIN ALTINDA TAHLÄ°YE SÃœRECÄ° YAÅžANDI"



Åžahan, TÃ¼rk BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin tavsiyesiyle evlerinden Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, tahliye operasyonuna iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Daha Ã§ok evlerimizdeydik. Bu ÅŸekilde kendimizi korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Koordinasyon neticesinde toplanma bÃ¶lgesine yÃ¶nlendirildik. Gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. OtobÃ¼slere bindik. Etiyopya sÄ±nÄ±rÄ±na geldik. Oradan yine otobÃ¼slerle Etiyopya'nÄ±n baÅŸka bir ÅŸehrine ve kÃ¼Ã§Ã¼k bir havalimanÄ±ndan uÃ§akla baÅŸkent Addis Ababa'ya geldik. Neticede bir savaÅŸ bÃ¶lgesinde, silahlarÄ±n altÄ±nda kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde bu tahliye sÃ¼reci yaÅŸandÄ±. GÃ¼venlik ÅŸemsiyesi altÄ±nda Etiyopya sÄ±nÄ±rÄ±na kadar geldik. Addis Ababa'ya kadar gÃ¼venli bir ÅŸekilde geldik."Â

"Ä°Åž YERÄ°MÄ°Z YAÄžMALANDI"



Sudan'da Ã§alÄ±ÅŸan Mehmet Mehdi Gergin ise savaÅŸÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã§ok korktuklarÄ±nÄ± ifade etti. Gergin, "Yollar Ã§ok bozuktu. Arabalar bozuldu. Sudan'dan otobÃ¼slerle Etiyopya'ya geldik. Etiyopya'da da kapÄ±da sÄ±kÄ±ntÄ±lar baÅŸladÄ±. HavalimanÄ±na geldikten sonra da rahatladÄ±k. Ã‡ok korktuk. GÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde vurulanlar oluyordu. AteÅŸkes deniliyor ancak Ã¶yle bir ÅŸey yok. KurÅŸunlarÄ±n arasÄ±nda nasÄ±l geldiÄŸimizi biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandÄ±.Â





BaÅŸkent Hartum'da ticaretle uÄŸraÅŸan Osman Atilla da tahliye operasyonunun baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini dile getirdi. Atilla, "GeldiÄŸimiz iÃ§in mutluyuz. Sudan gerÃ§ekten Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve karÄ±ÅŸÄ±k. Bizi Etiyopya'ya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler ancak orasÄ± da karÄ±ÅŸÄ±k. Orada da bir iÃ§ savaÅŸ var. BaÅŸka bir alternatif yol olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± bizi Etiyopya Ã¼zerinden getirdiler. Ama bir savaÅŸÄ±n iÃ§inden baÅŸka bir savaÅŸÄ±n iÃ§ine gittik. Organizasyonlar iyiydi. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r saÄŸ salim geldik. Ticaretle uÄŸraÅŸÄ±yorum Sudan'da. Ä°ÅŸ yerimiz yaÄŸmalanmÄ±ÅŸ durumda" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â



Ã–te yandan tahliye edilecek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kafile iÃ§in Etiyopya'da bulunan THY uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul'da olmasÄ± bekleniyor.Â