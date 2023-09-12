Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerinin, 'suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurmak', 'kasten yaralama', 'kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma' ve benzeri suÃ§lara karÄ±ÅŸan suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik olarak baÅŸlattÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonucu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 29 ÅŸÃ¼phelidenÂ aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t lideri Bora Kaplan'Ä±n da bulunduÄŸu 14 kiÅŸi, 11 EylÃ¼l tarihindeÂ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanÄ±rken, 15 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

SÃ¶z konusu suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸi iddia edilen diÄŸer suÃ§larÄ±n delillendirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.Â

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