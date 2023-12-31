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Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks araçlar yılbaşında Taksim Meydanı'nda

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verilen lüks otomobiller yılbaşında görevde. Taksim Meydanı'nda görevlendirilen araçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar lüks polis araçlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

31.12.2023 - 22:22 | | DHA/İHA
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks araçlar yılbaşında Taksim Meydanı'nda

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonlarında ele geçirdiği ve ardından polis otosuna çevrilen ultra lüks araç, yılbaşına saatler kala Taksim’de göreve başladı. 15 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen araç, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks araçlar yılbaşında Taksim Meydanında

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları çerçevesinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçlar, polis otoları olarak yeni yılda da mesaiye devam ediyor. Lüks polis aracı, yılbaşı akşamı Taksim’de yerini aldı.

Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks araçlar yılbaşında Taksim Meydanında

Piyasa değeri 15 milyon lira olduğu tahmin edilen ultra lüks araç, yılbaşına saatler kala Taksim meydanına getirildi. Araç yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görürken, vatandaşlar Bentley marka aracı dikkatle inceledi.

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