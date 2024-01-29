Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker, bu yıl şubat kaç çekiyor 2024? Şubat neden 28 gün çeker?

Takvim oluşturulurken Güneş, Ay ve Dünya referans alınmaktadır. Peki, Şubat ayı kaç gün çeker, Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker, bu yıl şubat kaç çekiyor 2024?

Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker?

Şubat diğer aylar gibi 30 ya da 31 günden oluşmuyor. Şubat ayı 4 yılda bir 29, diğer yıllarda 28 günden oluşur.

Bu yıl şubat kaç çekiyor 2024?

İkinci ay olan şubat bu yıl 29 çekiyor.

Şubat neden 28 gün çeker?

Dünya, Güneş etrafındaki tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır. 6 saattin aylara dağılımı bazı ayların 31, bazı ayların ise 30 günden oluşmasını sağlamaktadır. Şubat ayının 28 gün çekmesinin nedeni; Dünya ile Güneş’in konumu hızla doğru orantılıdır. Hız artıkça Güneş’e yakınlık artacaktır. Bu sebeple Güneş kış aylarında Dünya’ya en yakın, yaz aylarında ise en uzaktır. Hızın artmasına paralel olarak günler de kısalacaktır. Bu sebeple Şubat ayı 28 gün çekmektedir. 4 yılda bir ise 29 gün çekmektedir.

Şubat ayı artık yıllarda 29 gün çekerken diğer yıllarda 28 gün çekmektedir. 29 gün 4 yılda bir denk gelmektedir. Şubat ayı 2023 yılında 28 gün çekerken gelecek yıl yani 2024 yılında 29 gün çekecektir. Bunun sebebi Şubat’tan bir günün alınıp Ağustos ayına eklenmesidir. Böylece 30-29 döngüsünde olan Şubat ayı 29-28 gün döngüsüne geçer. Şubat ayı bu yüzden 28 günden oluşmaktadır.

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Aylar belirli bir sıralamadan ilerler. Yılın ilk ayı Ocak, son ayı ise Aralık’tır. Aralığın bitişiyle ve Ocağa geçişle birlikte yeni yıla geçilir. Küçük ay olarak da adlandırılan Şubat ayın yılın ikinci ayıdır. Aylara sırasıyla; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık’tan oluşur. Bu sıralamaya göre ikinci ayda yer alan Şubat ayı 28 günden oluşmaktadır. 28-29 gün döngüsüne sahip olan tek aydır. Diğer aylar 30-31 günden oluşmaktadır.