Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı'nı kabul edecek
07.05.2025 - 16:31Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara'ya beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara'ya beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.