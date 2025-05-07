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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı'nı kabul edecek

07.05.2025 - 16:31Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara'ya beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara'ya beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

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