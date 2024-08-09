Su birikintisinde boğularak hayatını kaybeden Edanur olayının tek tutuklusu tahliye edildi

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Sahili'nde 26 Nisan'da yaşanan olayda, İBB ekipleri tarafından yapılan kazı alanının kapatılmaması sonucu oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında makine teknikeri olan Furkan K., Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5 Mayıs'ta tutuklandı. Furkan K., Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra bugün tahliye edildi.