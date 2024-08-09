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Su birikintisinde boğularak hayatını kaybeden Edanur olayının tek tutuklusu tahliye edildi

Küçükçekmece'de İBB'nin kazı çalışmasının ardından kapatmadığı alanda oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer olayıyla ilgili tutuklu bulunan makine teknikeri Furkan K. bugün tahliye edildi.

09.08.2024 - 18:23 | | İSTANBUL, (DHA)
Su birikintisinde boğularak hayatını kaybeden Edanur olayının tek tutuklusu tahliye edildi

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Sahili'nde 26 Nisan'da yaşanan olayda, İBB ekipleri tarafından yapılan kazı alanının kapatılmaması sonucu oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında makine teknikeri olan Furkan K., Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5 Mayıs'ta tutuklandı. Furkan K., Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra bugün tahliye edildi.

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Su birikintisinde boğularak hayatını kaybeden Edanur olayının tek tutuklusu tahliye edildi

Su birikintisinde boğularak hayatını kaybeden Edanur olayının tek tutuklusu tahliye edildi