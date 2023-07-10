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Stoltenberg: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyorum

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün" dedi.

10.07.2023 - 14:32 |
Stoltenberg: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tarihi Vilnius Zirvesi'ne geri sayım sürerken İsveç ve Türkiye'ye dair yeni mesajlar verdi.

"OLUMLU KARAR MÜMKÜN"

İsveç'i mümkün olan en kısa sürede üye yapmak için çalıştıklarını aktaran Stoltenberg, "Vilnius'ta İsveç'le ilgili olumlu karar çıkması hala mümkün" dedi.

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"TÜRKİYE'NİN ÜYELİK İSTEĞİNİ DESTEKİYORUM"

NATO Genel Sekreteri, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik isteğini destekliyorum" ifadesini de kullandı.

ERDOĞAN'IN AB RESTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saatler önce Vilnius'a doğru yola çıkarken "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" diye konuşmuştu.

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